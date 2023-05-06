https://sputniknews.com.tr/20230506/rusya-donbassta-2014ten-bu-yana-126-binden-fazla-kisi-kievin-isledigi-suclarin-magduru-oldu-1070707169.html
Rusya: Donbass'ta 2014'ten bu yana 126 binden fazla kişi Kiev'in işlediği suçların mağduru oldu
Rusya: Donbass'ta 2014'ten bu yana 126 binden fazla kişi Kiev'in işlediği suçların mağduru oldu
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, 2014'ten bu yana Donbass'ta 126 binden fazla kişinin Kiev'in işlediği suçların mağduru olduğunu belirtti. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T13:49+0300
2023-05-06T13:49+0300
2023-05-06T13:49+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Sputnik’e demecinde, 2014 yılından bu yana Donbass'ta 126 binden fazla kişinin Kiev rejiminin işlediği suçlardan zarar gördüğünü söyledi.Bastrıkin, “Silahlı çatışmada 5 binden fazla sivil öldü, 9 bin 500'den fazla sivil yaralandı, Soruşturma süresi boyunca yaklaşık 259 bin kişinin ifadesine baş vuruldu, 24 bini çocuk olmak üzere 126 binden fazla kişi mağdur olarak kabul edildi” dedi.Ukraynalı milliyetçilerin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil altyapısına verdiği zararın en az 228 milyar ruble olarak tahmin edildiğini belirten Bastrıkin, "Soruşturma Komitesi, Mariupol, Rubejnoye, Severodonetsk, Şastiye, Krasnıy Luç, Stahanov, Kirovsk, Alçevsk, Lisiçansk ve bir dizi başka yerleşim yerindeki yıkımı analiz etti. Aynı zamanda, diğer tesislere verilen hasar değerlendirmesi devam ediyor" diye konuştu.Bastrıkin, 2014'ten bu yana Rus müfettişlerin Kiev rejiminin Donbass'taki suçlarıyla ilgili yaklaşık 3 bin ceza davası açtığını, aralarında Ukrayna'nın askeri ve siyasi liderliği, radikal milliyetçi oluşumların üyeleri, kolluk kuvvetlerinin temsilcilerinin olduğu 716 kişinin suç işlediğini tespit ettiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-zahar-prilepinin-otomobili-nijniy-novgorod-bolgesinde-havaya-ucuruldu-1070706541.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, donbass, ruble, aleksandr bastrıkin, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, suç, mağdur
rusya, rusya soruşturma komitesi, donbass, ruble, aleksandr bastrıkin, ukrayna, ukrayna krizi, kiev, suç, mağdur
Rusya: Donbass'ta 2014'ten bu yana 126 binden fazla kişi Kiev'in işlediği suçların mağduru oldu
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, 2014'ten bu yana Donbass'ta 126 binden fazla kişinin Kiev'in işlediği suçların mağduru olduğunu belirtti.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Sputnik’e demecinde, 2014 yılından bu yana Donbass'ta 126 binden fazla kişinin Kiev rejiminin işlediği suçlardan zarar gördüğünü söyledi.
Bastrıkin, “Silahlı çatışmada 5 binden fazla sivil öldü, 9 bin 500'den fazla sivil yaralandı, Soruşturma süresi boyunca yaklaşık 259 bin kişinin ifadesine baş vuruldu, 24 bini çocuk olmak üzere 126 binden fazla kişi mağdur olarak kabul edildi” dedi.
Ukraynalı milliyetçilerin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin sivil altyapısına verdiği zararın en az 228 milyar ruble olarak tahmin edildiğini belirten Bastrıkin, "Soruşturma Komitesi, Mariupol, Rubejnoye, Severodonetsk, Şastiye, Krasnıy Luç, Stahanov, Kirovsk, Alçevsk, Lisiçansk ve bir dizi başka yerleşim yerindeki yıkımı analiz etti. Aynı zamanda, diğer tesislere verilen hasar değerlendirmesi devam ediyor" diye konuştu.
Bastrıkin, 2014'ten bu yana Rus müfettişlerin Kiev rejiminin Donbass'taki suçlarıyla ilgili yaklaşık 3 bin ceza davası açtığını, aralarında Ukrayna'nın askeri ve siyasi liderliği, radikal milliyetçi oluşumların üyeleri, kolluk kuvvetlerinin temsilcilerinin olduğu 716 kişinin suç işlediğini tespit ettiğini kaydetti.