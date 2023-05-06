https://sputniknews.com.tr/20230506/rusya-disisleri-prilepine-saldirinin-ardindan-uluslararasi-kuruluslarin-susmasi-kabul-edilemez-1070725648.html
Rusya Dışişleri: Prilepin’e saldırının ardından uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez
Rusya Dışişleri: Prilepin’e saldırının ardından uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşların Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik saldırıyla ilgili susmasının kabul edilemez olduğunu, bu saldırıdan... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T22:04+0300
2023-05-06T22:04+0300
2023-05-06T22:04+0300
dünya
rusya
suikast girişimi
zahar prilepin
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rus gazeteci ve kamusal figüre yönelik yeni terör eyleminin Washington tarafından kınanmaması, ABD için kendini ifşa etmektir. İlgili uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.Prilepin’e yönelik saldırıdan ve diğer terör eylemlerinden sadece Ukrayna yönetiminin değil, aynı zamanda başta ABD olmak üzere 'Batı’daki hamilerinin' de sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, Batı ülkelerinin çabalarıyla 2014’ten bu yana Ukrayna’da Rusya karşıtı neo-Nazi projesi geliştirildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-prilepine-yonelik-bombali-saldirinin-zanlisi-ukrayna-icin-calistigini-itiraf-etti-1070719651.html
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rusya, suikast girişimi, zahar prilepin, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, suikast girişimi, zahar prilepin, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri: Prilepin’e saldırının ardından uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşların Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik saldırıyla ilgili susmasının kabul edilemez olduğunu, bu saldırıdan sadece Ukrayna’nın değil ABD’nin de sorumlu olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rus gazeteci ve kamusal figüre yönelik yeni terör eyleminin Washington tarafından kınanmaması, ABD için kendini ifşa etmektir. İlgili uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.
Prilepin’e yönelik saldırıdan ve diğer terör eylemlerinden sadece Ukrayna yönetiminin değil, aynı zamanda başta ABD olmak üzere 'Batı’daki hamilerinin' de sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, Batı ülkelerinin çabalarıyla 2014’ten bu yana Ukrayna’da Rusya karşıtı neo-Nazi projesi geliştirildiği kaydedildi.