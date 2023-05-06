https://sputniknews.com.tr/20230506/rusya-disisleri-prilepine-saldirinin-ardindan-uluslararasi-kuruluslarin-susmasi-kabul-edilemez-1070725648.html

Rusya Dışişleri: Prilepin’e saldırının ardından uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez

Rusya Dışişleri: Prilepin’e saldırının ardından uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşların Rus yazar Zahar Prilepin’e yönelik saldırıyla ilgili susmasının kabul edilemez olduğunu, bu saldırıdan... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T22:04+0300

2023-05-06T22:04+0300

2023-05-06T22:04+0300

dünya

rusya

suikast girişimi

zahar prilepin

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rus gazeteci ve kamusal figüre yönelik yeni terör eyleminin Washington tarafından kınanmaması, ABD için kendini ifşa etmektir. İlgili uluslararası kuruluşların susması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.Prilepin’e yönelik saldırıdan ve diğer terör eylemlerinden sadece Ukrayna yönetiminin değil, aynı zamanda başta ABD olmak üzere 'Batı’daki hamilerinin' de sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, Batı ülkelerinin çabalarıyla 2014’ten bu yana Ukrayna’da Rusya karşıtı neo-Nazi projesi geliştirildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230506/rus-yazar-prilepine-yonelik-bombali-saldirinin-zanlisi-ukrayna-icin-calistigini-itiraf-etti-1070719651.html

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rusya, suikast girişimi, zahar prilepin, rusya dışişleri bakanlığı