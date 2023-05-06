https://sputniknews.com.tr/20230506/motorin-ve-benzine-zam-geliyor-1070702703.html
Motorin ve benzine zam geliyor
Motorin ve benzine zam geliyor
Son dönemde yapılan indirimlerin ardından motorin ve benzine 8 Mayıs pazartesi gece yarısından itibaren zam bekleniyor. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T10:25+0300
2023-05-06T10:25+0300
2023-05-06T10:31+0300
benzin
zam
türkiye
motorin
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8 Mayıs pazartesi gece yarısından itibaren motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor. Söz konusu zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 19.71’e, motorin fiyatı ise 18.57’ye yükselecek. Ankara’da mazot 18.92 TL’den, benzin 20.08’den satılacak. İzmir’de ise benzin 20.06 TL’ye, motorin 19.00 TL’ye çıkacak.
https://sputniknews.com.tr/20230506/faturalardan-dogalgazin-nasil-dusecegi-netlesti-hatali-fatura-iptal-edilecek-1070700986.html
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benzin, zam, motorin
Motorin ve benzine zam geliyor
10:25 06.05.2023 (güncellendi: 10:31 06.05.2023) Abone ol
Son dönemde yapılan indirimlerin ardından motorin ve benzine 8 Mayıs pazartesi gece yarısından itibaren zam bekleniyor.
8 Mayıs pazartesi gece yarısından itibaren motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor. Söz konusu zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 19.71’e, motorin fiyatı ise 18.57’ye yükselecek. Ankara’da mazot 18.92 TL’den, benzin 20.08’den satılacak. İzmir’de ise benzin 20.06 TL’ye, motorin 19.00 TL’ye çıkacak.