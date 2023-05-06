https://sputniknews.com.tr/20230506/motorin-ve-benzine-zam-geliyor-1070702703.html

Motorin ve benzine zam geliyor

Motorin ve benzine zam geliyor

Son dönemde yapılan indirimlerin ardından motorin ve benzine 8 Mayıs pazartesi gece yarısından itibaren zam bekleniyor. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T10:25+0300

2023-05-06T10:25+0300

2023-05-06T10:31+0300

benzin

zam

türkiye

motorin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053098287_58:0:769:400_1920x0_80_0_0_b2631746544094a51a2160e180009c7c.jpg

8 Mayıs pazartesi gece yarısından itibaren motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor. Söz konusu zam sonrası İstanbul'da benzin fiyatı 19.71’e, motorin fiyatı ise 18.57’ye yükselecek. Ankara’da mazot 18.92 TL’den, benzin 20.08’den satılacak. İzmir’de ise benzin 20.06 TL’ye, motorin 19.00 TL’ye çıkacak.

https://sputniknews.com.tr/20230506/faturalardan-dogalgazin-nasil-dusecegi-netlesti-hatali-fatura-iptal-edilecek-1070700986.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, zam, motorin