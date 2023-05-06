https://sputniknews.com.tr/20230506/ilk-milli-elektrikli-tren-1-hafta-istanbulda-1070703994.html
İlk milli elektrikli tren 1 hafta İstanbul'da
İlk milli elektrikli tren 1 hafta İstanbul'da
İlk milli elektrikli tren 1 hafta boyunca İstanbul Bakırköy'deki Marmaray İstasyonu'nda olacak. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T11:28+0300
2023-05-06T11:28+0300
2023-05-06T11:28+0300
yaşam
milli
yerli
türkiye
istanbul
bakırköy
marmaray
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Türkiye'nin tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlar kullanılanarak ürettiği ilk milli elektrikli treni, 27 Nisan 2023'te hizmete alındı. Sistem, İstanbul Bakırköy'deki Marmaray İstasyonu'nda ziyarete açıldı. Tren işletme ihtiyaçlarına göre çeşitli özelliklerde tasarlandı. 324 yolcu kapasiteli ve 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca engelli yolcuların kullanabileceği alanlar da mevcut. Üretilen ilk tren hizmete girdi. 2030 yılına kadar 56 yerli ve milli elektrikli trenin üretilmesi hedeflendiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/30-saniyede-500-bin-liralik-kablo-caldilar-1070703469.html
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milli, yerli, türkiye, istanbul, bakırköy, marmaray
milli, yerli, türkiye, istanbul, bakırköy, marmaray
İlk milli elektrikli tren 1 hafta İstanbul'da
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İlk milli elektrikli tren 1 hafta boyunca İstanbul Bakırköy'deki Marmaray İstasyonu'nda olacak.
Türkiye'nin tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlar kullanılanarak ürettiği ilk milli elektrikli treni, 27 Nisan 2023'te hizmete alındı. Sistem, İstanbul Bakırköy'deki Marmaray İstasyonu'nda ziyarete açıldı. Tren işletme ihtiyaçlarına göre çeşitli özelliklerde tasarlandı. 324 yolcu kapasiteli ve 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca engelli yolcuların kullanabileceği alanlar da mevcut. Üretilen ilk tren hizmete girdi. 2030 yılına kadar 56 yerli ve milli elektrikli trenin üretilmesi hedeflendiği bildirildi.