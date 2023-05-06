https://sputniknews.com.tr/20230506/ilk-milli-elektrikli-tren-1-hafta-istanbulda-1070703994.html

İlk milli elektrikli tren 1 hafta İstanbul'da

İlk milli elektrikli tren 1 hafta İstanbul'da

İlk milli elektrikli tren 1 hafta boyunca İstanbul Bakırköy'deki Marmaray İstasyonu'nda olacak. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T11:28+0300

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yaşam

milli

yerli

türkiye

istanbul

bakırköy

marmaray

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Türkiye'nin tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlar kullanılanarak ürettiği ilk milli elektrikli treni, 27 Nisan 2023'te hizmete alındı. Sistem, İstanbul Bakırköy'deki Marmaray İstasyonu'nda ziyarete açıldı. Tren işletme ihtiyaçlarına göre çeşitli özelliklerde tasarlandı. 324 yolcu kapasiteli ve 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ayrıca engelli yolcuların kullanabileceği alanlar da mevcut. Üretilen ilk tren hizmete girdi. 2030 yılına kadar 56 yerli ve milli elektrikli trenin üretilmesi hedeflendiği bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20230506/30-saniyede-500-bin-liralik-kablo-caldilar-1070703469.html

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