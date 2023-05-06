https://sputniknews.com.tr/20230506/30-saniyede-500-bin-liralik-kablo-caldilar-1070703469.html
30 saniyede 500 bin liralık kablo çaldılar
30 saniyede 500 bin liralık kablo çaldılar
İstanbul Beyoğlu’nda bir iş yerine giren hırsızlar 500 bin TL değerinde kablo çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T11:09+0300
2023-05-06T11:09+0300
2023-05-06T11:09+0300
hırsızlık
yaşam
esnaf
beyoğlu
asayiş
emniyet
hırsız
kablo
polis
ihbar
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Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kapalı kasa beyaz bir kamyonetle sokağa gelen şüpheliler bir iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girmek istedi. İş yerine girmeyi başaramayan şüpheliler buradan ayrılarak bu kez 50 metre ilerideki başka bir iş yerine girmeye çalıştı. Kısa sürede kapıyı kırıp içeri giren hırsızlar, dakikalar içinde iş yerinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları araçlarına yükleyerek oradan ayrıldı.Bir süre sonra iş yerini açmaya gelen esnaf mallarının çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinde ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.'500 bin lira civarı bir zararımız var'Hırsızlarca soyulan iş yerinde çalışan Burak Kozgül, “Saat 05.50 gibi 20 metre gerimizde bir dükkanı zorlamışlar. Karşı binada oturan biri bağırınca 20 metre ileri gelmişler. Direkt arabayı kapının önüne yanaştırmışlar. Makasla kepengi ortadan kesip parçalarını kenara itmişler. Kapıyı da levyeyle zorlayıp açmışlar. 5-6 dakika içerisinde 500 topa yakın kabloyu arabalarına yüklemişler. Tam belli değil ama 500 bin TL civarı bir zararımız var gibi gözüküyor. Biz ihbar ettik. Kamera kayıtlarını götürdük. Polisler fotoğraf falan çekti. Olay yerine inceleme de geldi. Profesyoneller, eldivenle yapmışlar. Bir de sabah saati, aydınlık yani. Hiç kimseden de kokmuyorlar. Arabaları belli, her girdikleri yerde plakalarını değiştiriyorlar. Yokuşun diğer tarafındaki 3-4 tane binayı 1-2 ay önce yine bu şekilde bir hayli zarara uğrattılar. Dükkanlardan 1 tonluk makaraları bile alıp götürebiliyorlar. Daha önce de aynı kişiler, aynı fizik, aynı kıyafetler, araba aynı, filmleri koltuğu aynıydı, sadece plakayı değiştiriyorlar. Sabah akşam fark etmiyor, insan geçip geçmemesi de fark etmiyor onlar için. Çok profesyoneller, her yeri rahatça açabiliyorlar. Büyük bir zararımız var. Peşine düşerlerse bulurlar diye düşünüyoruz. İnşallah peşine düşerler, bizim de zararımız karşılanır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/motorin-ve-benzine-zam-geliyor-1070702703.html
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hırsızlık, esnaf, beyoğlu, asayiş, emniyet, hırsız, kablo, polis, ihbar
hırsızlık, esnaf, beyoğlu, asayiş, emniyet, hırsız, kablo, polis, ihbar
30 saniyede 500 bin liralık kablo çaldılar
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İstanbul Beyoğlu’nda bir iş yerine giren hırsızlar 500 bin TL değerinde kablo çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kapalı kasa beyaz bir kamyonetle sokağa gelen şüpheliler bir iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girmek istedi. İş yerine girmeyi başaramayan şüpheliler buradan ayrılarak bu kez 50 metre ilerideki başka bir iş yerine girmeye çalıştı. Kısa sürede kapıyı kırıp içeri giren hırsızlar, dakikalar içinde iş yerinde bulunan yaklaşık 500 bin TL değerindeki kabloları araçlarına yükleyerek oradan ayrıldı.
Bir süre sonra iş yerini açmaya gelen esnaf mallarının çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinde ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
'500 bin lira civarı bir zararımız var'
Hırsızlarca soyulan iş yerinde çalışan Burak Kozgül, “Saat 05.50 gibi 20 metre gerimizde bir dükkanı zorlamışlar. Karşı binada oturan biri bağırınca 20 metre ileri gelmişler. Direkt arabayı kapının önüne yanaştırmışlar. Makasla kepengi ortadan kesip parçalarını kenara itmişler. Kapıyı da levyeyle zorlayıp açmışlar. 5-6 dakika içerisinde 500 topa yakın kabloyu arabalarına yüklemişler. Tam belli değil ama 500 bin TL civarı bir zararımız var gibi gözüküyor. Biz ihbar ettik. Kamera kayıtlarını götürdük. Polisler fotoğraf falan çekti. Olay yerine inceleme de geldi. Profesyoneller, eldivenle yapmışlar. Bir de sabah saati, aydınlık yani. Hiç kimseden de kokmuyorlar. Arabaları belli, her girdikleri yerde plakalarını değiştiriyorlar. Yokuşun diğer tarafındaki 3-4 tane binayı 1-2 ay önce yine bu şekilde bir hayli zarara uğrattılar. Dükkanlardan 1 tonluk makaraları bile alıp götürebiliyorlar. Daha önce de aynı kişiler, aynı fizik, aynı kıyafetler, araba aynı, filmleri koltuğu aynıydı, sadece plakayı değiştiriyorlar. Sabah akşam fark etmiyor, insan geçip geçmemesi de fark etmiyor onlar için. Çok profesyoneller, her yeri rahatça açabiliyorlar. Büyük bir zararımız var. Peşine düşerlerse bulurlar diye düşünüyoruz. İnşallah peşine düşerler, bizim de zararımız karşılanır” dedi.