https://sputniknews.com.tr/20230506/igdastan-dogalgaz-faturalari-icin-uyari-1070711238.html
İGDAŞ'tan doğalgaz faturaları için uyarı
İGDAŞ'tan doğalgaz faturaları için uyarı
İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), ücretsiz doğalgaz uyarısının bulunduğu bir kısa mesaj ile abonelerini uyardı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T15:42+0300
2023-05-06T15:42+0300
2023-05-06T15:53+0300
fatura
igdaş
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ücretsiz
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), abonelerine ücretsiz doğalgaz için uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, "Değerli abonemiz, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar oluşturulacak ilk faturanız devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda 5 Mayıs 2023 tarihi itibari ile fatura oluşturma işlemleri başladığından sayacınızın ulaşılabilir olması önem arz etmektedir" denildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında evlerde kullanılan doğalgazın ücretsiz olup olmadığı gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde yaptığı açıklamalar sonrasında doğalgaz indirimi kararı Resmi Gazete'de 6 Mayıs itibarıyla yayımlandı.Doğalgaz ne zaman ve nasıl ücretsiz olacak?Resmi Gazete'de yer alan kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20230506/faturalardan-dogalgazin-nasil-dusecegi-netlesti-hatali-fatura-iptal-edilecek-1070700986.html
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doğalgaz ne zaman ücretsiz, ücretsiz doğalgaz tarih, doğalgaz ne zaman ücretsiz, doğalgaz bedava mı
doğalgaz ne zaman ücretsiz, ücretsiz doğalgaz tarih, doğalgaz ne zaman ücretsiz, doğalgaz bedava mı
İGDAŞ'tan doğalgaz faturaları için uyarı
15:42 06.05.2023 (güncellendi: 15:53 06.05.2023) Abone ol
İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), ücretsiz doğalgaz uyarısının bulunduğu bir kısa mesaj ile abonelerini uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), abonelerine ücretsiz doğalgaz için uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, "Değerli abonemiz, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar oluşturulacak ilk faturanız devletimiz tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda 5 Mayıs 2023 tarihi itibari ile fatura oluşturma işlemleri başladığından sayacınızın ulaşılabilir olması önem arz etmektedir" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında evlerde kullanılan doğalgazın ücretsiz olup olmadığı gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde yaptığı açıklamalar sonrasında doğalgaz indirimi kararı Resmi Gazete'de 6 Mayıs itibarıyla yayımlandı.
Doğalgaz ne zaman ve nasıl ücretsiz olacak?
Resmi Gazete'de yer alan kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak. 19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecek.