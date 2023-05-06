https://sputniknews.com.tr/20230506/hindistanda-ucakta-yolcuyu-akrep-soktu-1070731245.html

Hindistan'da uçakta yolcuyu akrep soktu

Hindistan'da uçakta yolcuyu akrep soktu

Hindistan'daki bir iç hat uçuşunda uçaktaki kadın yolcuyu akrep soktu. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T23:43+0300

2023-05-06T23:43+0300

2023-05-06T23:43+0300

yaşam

hindistan

uçak

akrep

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Press Trust India'nın haberine göre, Hindistan'ın Air India hava yolu şirketi, 23 Nisan'daki Nagpur-Mumbai seferine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, uçakta akrebin kadın yolcuyu sokması gibi nadir ve üzücü bir hadise yaşandığı ifade edildi.Uçak, Mumbai'deki havaalanına indiğinde, doktorların kadın yolcuya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, yolcunun hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.Gerekli protokollerin izlendiğine işaret edilen açıklamada, uçağın dezenfekte edilmesinin ardından akrebin bulunduğu belirtildi.Daha önce de hamam böceği ve tahta kurusu vardıHint hava yolu şirketi Air India'nın 2019'da Bhopal-Mumbai seferini yapan uçağında, bir yolcuya ikram edilen yiyecekte hamam böceği bulunmuştu.Air India'nın, 2018'de Newyork-Mumbai seferini yapan uçağında ise business class bölümünde üç çocuğuyla seyahat eden yolcuyu tahtakuruları ısırmıştı. Air India, tahtakuruları nedeniyle kabaran kolunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşan yolcudan özür dilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230504/kolombiyada-icinde-7-kisinin-bulundugu-kucuk-ucak-kayboldu-1070591287.html

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hindistan, uçak, akrep