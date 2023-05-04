https://sputniknews.com.tr/20230504/kolombiyada-icinde-7-kisinin-bulundugu-kucuk-ucak-kayboldu-1070591287.html

Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu

Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu

Kolombiya'da, tüm aramalara rağmen içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçaktan, 1 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığı bildirildi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T08:02+0300

2023-05-04T08:02+0300

2023-05-04T08:02+0300

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kolombiya

yolcu uçağı

kayıp

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Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçağın izine henüz ulaşılamadı.Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde uçarken sinyali kesilen küçük uçağın, 7 kişiyi taşıdığı belirtildi.Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldığı ve Amazon bölgesine doğru aramanın genişletileceği kaydedildi.Uçaktakilerin arasında, 11 aylık bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı.Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istedi.

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Sputnik Türkiye

kolombiya, yolcu uçağı, kayıp