https://sputniknews.com.tr/20230504/kolombiyada-icinde-7-kisinin-bulundugu-kucuk-ucak-kayboldu-1070591287.html
Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu
Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu
Kolombiya'da, tüm aramalara rağmen içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçaktan, 1 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığı bildirildi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T08:02+0300
2023-05-04T08:02+0300
2023-05-04T08:02+0300
dünya
kolombiya
yolcu uçağı
kayıp
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Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçağın izine henüz ulaşılamadı.Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde uçarken sinyali kesilen küçük uçağın, 7 kişiyi taşıdığı belirtildi.Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldığı ve Amazon bölgesine doğru aramanın genişletileceği kaydedildi.Uçaktakilerin arasında, 11 aylık bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı.Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istedi.
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kolombiya, yolcu uçağı, kayıp
kolombiya, yolcu uçağı, kayıp
Kolombiya'da içinde 7 kişinin bulunduğu küçük uçak kayboldu
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Kolombiya'da, tüm aramalara rağmen içindeki 7 kişiyle beraber kaybolan küçük uçaktan, 1 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığı bildirildi.
Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçağın izine henüz ulaşılamadı.
Araracuara ile San Jose del Guaviare bölgesinde uçarken sinyali kesilen küçük uçağın, 7 kişiyi taşıdığı belirtildi.
Sivil Havacılık ve Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Apaporis Nehri yakınlarındaki ormanlık alanda arama yapıldığı ve Amazon bölgesine doğru aramanın genişletileceği kaydedildi.
Uçaktakilerin arasında, 11 aylık bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun da olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yetkililer, kaybolan uçağın enkazına ulaşılması için, bölgede yaşayan yerli topluluklarından yardım istedi.