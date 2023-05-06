https://sputniknews.com.tr/20230506/cumhurbaskani-erdogan-14-mayista-tum-turkiye-kazanacak-1070701922.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi etnik kökene, mezhebe, dünya görüşüne sahip olursa olsun 14 Mayıs'ta tüm Türkiye'nin kazanacağını belirterek, "14 Mayıs inşallah... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T10:07+0300

2023-05-06T10:07+0300

2023-05-06T10:07+0300

recep tayyip erdoğan

seçim

2023 türkiye seçimleri

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

saadet partisi

ak parti

cumhur ittifakı

millet ittifakı

2023

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs’tan Allah’ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak? Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak" ifadelerini kullandı.Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetin tamamının kazanacağını belirten Erdoğan, "Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazanacak. Hristiyan'ıyla, Musevi'siyle, Süryani'siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.'AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak'AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İYİ Partiye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül verenlerin da kazanacağını kaydeden Erdoğan, Türk milleti ile birlikte "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrısına kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonların kazanacağını belirtti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230506/resmi-gazetede-yeni-atama-kararlari-aciklandi-1070701610.html

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recep tayyip erdoğan, seçim, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, saadet partisi, ak parti, cumhur ittifakı, millet ittifakı, 2023