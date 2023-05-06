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Bakan Soylu: Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir
Bakan Soylu: Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir
Bakırköy, Bayrampaşa ve Bahçelievler’de seçmen ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan da Gezi... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T10:49+0300
2023-05-06T11:35+0300
süleyman soylu
türkiye
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gezi parkı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul’daki programlarına hız kazandırdı. Bakan Soylu, önce Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, daha sonra Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, ardından ise Bahçelievler Of Hayrat Birleşik Makiler Eğitim ve Kültür Derneği'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.'Silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımız tamamlandı'Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları’nda kendisi için gelenlerin dertlerini dinleyen Bakan Soylu, "Konuşmama başlamadan önce 2 mesele konusunda, diğer 2 meseleyi aldım üzerime. Ama 2 mesele konusunda, silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımız tamamlandı. Önümüzdeki hafta çıkar inşallah. Orada bir problem olmaz. İkincisi bir siyah plaka problemi vardı buranın. Yani devir problemleri. Onda da bizim arkadaşlarımız bir kanun yorumlamasında veya kural yorumlamasında eksik yapmışlar. Onları da düzeltiyoruz inşallah" şeklinde konuştu.'Yeşil pasaportun miktarını aştık, bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir'Yeşil pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, "Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir. Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var. Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez" dedi.'Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar'Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde de seçmenle bir araya gelen Bakan Soylu, "Yaklaşık 12 yıldır Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan da Gezi olayına başlayan süreçle Türkiye'nin zenginleşmesini, büyümesini, Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar, Türkiye'nin sürdürdüğü istikrarını da bozmak istiyorlar. Buna hep beraber şahidiz. Gezi olaylarında faiz 3 buçuk 4 puandı. Tayyip Erdoğan'ın eline bir pusula verdiler. Dediler ki, sen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın. Dediler ki, sen Mersin'deki nükleer santralini yapmayacaksın. Dediler ki, sen İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın, sen Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yapmayacaksın. Dediler ki, sen Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksın. Neden? Çünkü her biri Türkiye'nin altyapısına katma değer sağlayacak, Türkiye'nin altyapısını kuvvetlendirecek ve güçlendirecek projelerdir. Her biri bunların Türkiye'nin projesi değil sadece. Etrafımızdaki coğrafyanın yıllarca yüzyıllarca bu coğrafyaya ev sahipliği yapmış, ipek yolunu yeniden ihya edilmesi küresel projeleriydi. Peki size sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan'a verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan yırttı ve çöpe attı" ifadelerini kullandı.Bahçelievler'deki konuşmasında ise Soylu, "Biz burada bir derneği ziyarete geldik. Her yıl da geliriz. Başkan bize ev sahipliği yapar Allah razı olsun. Ama bugün anlıyorum ki Bahçelievler’deki hemşehrilerimiz de burada hep birlikte bu akşam vakti aslında bir duruş gösteriyoruz. Gösterdiğimiz duruş şudur. Bu memleket bizimdir. Okyanus ötesinden bu tarafa elbise biçmeye çalışanlara asla müsaade edilmeyeceğini bu saatte sizlerin koyduğu bu duruş belirtmektedir. Sağ olun, var olun" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/cumhurbaskani-erdogan-14-mayista-tum-turkiye-kazanacak-1070701922.html
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süleyman soylu, gezi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları, yeşil pasaport, pasaport, silah, silah taşıma, silah ruhsatı, seçim, 2023
süleyman soylu, gezi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, gezi olayları, gezi protestoları, yeşil pasaport, pasaport, silah, silah taşıma, silah ruhsatı, seçim, 2023

Bakan Soylu: Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir

10:49 06.05.2023 (güncellendi: 11:35 06.05.2023)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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Bakırköy, Bayrampaşa ve Bahçelievler’de seçmen ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan da Gezi olayına başlayan süreçle Türkiye'nin zenginleşmesini, büyümesini Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar" diyerek "Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir" uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul’daki programlarına hız kazandırdı. Bakan Soylu, önce Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, daha sonra Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi, ardından ise Bahçelievler Of Hayrat Birleşik Makiler Eğitim ve Kültür Derneği'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi.

'Silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımız tamamlandı'

Bakırköy İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları’nda kendisi için gelenlerin dertlerini dinleyen Bakan Soylu, "Konuşmama başlamadan önce 2 mesele konusunda, diğer 2 meseleyi aldım üzerime. Ama 2 mesele konusunda, silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımız tamamlandı. Önümüzdeki hafta çıkar inşallah. Orada bir problem olmaz. İkincisi bir siyah plaka problemi vardı buranın. Yani devir problemleri. Onda da bizim arkadaşlarımız bir kanun yorumlamasında veya kural yorumlamasında eksik yapmışlar. Onları da düzeltiyoruz inşallah" şeklinde konuştu.

'Yeşil pasaportun miktarını aştık, bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir'

Yeşil pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, "Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. Ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir. Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var. Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez" dedi.

'Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar'

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde de seçmenle bir araya gelen Bakan Soylu, "Yaklaşık 12 yıldır Gezi olaylarından bugüne kadar Türkiye'nin yakasını bırakmıyorlar. Bir taraftan ekonomik saldırılarla, bir taraftan da Gezi olayına başlayan süreçle Türkiye'nin zenginleşmesini, büyümesini, Türkiye'nin kalkınmasını istemiyorlar, Türkiye'nin sürdürdüğü istikrarını da bozmak istiyorlar. Buna hep beraber şahidiz. Gezi olaylarında faiz 3 buçuk 4 puandı. Tayyip Erdoğan'ın eline bir pusula verdiler. Dediler ki, sen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın. Dediler ki, sen Mersin'deki nükleer santralini yapmayacaksın. Dediler ki, sen İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın, sen Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yapmayacaksın. Dediler ki, sen Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmayacaksın. Neden? Çünkü her biri Türkiye'nin altyapısına katma değer sağlayacak, Türkiye'nin altyapısını kuvvetlendirecek ve güçlendirecek projelerdir. Her biri bunların Türkiye'nin projesi değil sadece. Etrafımızdaki coğrafyanın yıllarca yüzyıllarca bu coğrafyaya ev sahipliği yapmış, ipek yolunu yeniden ihya edilmesi küresel projeleriydi. Peki size sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan'a verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan yırttı ve çöpe attı" ifadelerini kullandı.
Bahçelievler'deki konuşmasında ise Soylu, "Biz burada bir derneği ziyarete geldik. Her yıl da geliriz. Başkan bize ev sahipliği yapar Allah razı olsun. Ama bugün anlıyorum ki Bahçelievler’deki hemşehrilerimiz de burada hep birlikte bu akşam vakti aslında bir duruş gösteriyoruz. Gösterdiğimiz duruş şudur. Bu memleket bizimdir. Okyanus ötesinden bu tarafa elbise biçmeye çalışanlara asla müsaade edilmeyeceğini bu saatte sizlerin koyduğu bu duruş belirtmektedir. Sağ olun, var olun" dedi.
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