https://sputniknews.com.tr/20230506/bahceliden-the-economiste-sert-tepki-turkiyeye-yon-veremez-somurgeleri-yapamazlar-1070710316.html
The Economist'e sert tepki gösteren Bahçeli: Türkiye'ye yön veremez sömürgeleri yapamazlar
The Economist'e sert tepki gösteren Bahçeli: Türkiye'ye yön veremez sömürgeleri yapamazlar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir’de 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitingde konuştu. Bahçeli, The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T14:45+0300
2023-05-06T14:45+0300
2023-05-06T15:08+0300
devlet bahçeli
mhp
the economist
seçim
2023 türkiye seçimleri
miting
balıkesir
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir’de 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitingde konuştu.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:'Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz''14 Mayıs'ta kimin gideceğini gösterecek olan Türk milletidir'
https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-cavusoglu-the-economistin-sonraki-sayisinda-yayinlanacak-makalesini-geri-cektigini-acikladi-1070631740.html
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devlet bahçeli, mhp, the economist, seçim, miting, balıkesir
devlet bahçeli, mhp, the economist, seçim, miting, balıkesir
The Economist'e sert tepki gösteren Bahçeli: Türkiye'ye yön veremez sömürgeleri yapamazlar
14:45 06.05.2023 (güncellendi: 15:08 06.05.2023) Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir’de 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitingde konuştu. Bahçeli, The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal kapağına, "Türkiye'ye yön veremez sömürgeleri yapamazlar" diyerek tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir’de 'Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitingde konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası, ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan, fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir."
'Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz'
"Türkiye'nin önünü hiçbir ittifak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın eşiği, geçilmesi gereken en önemli kavşaktır. Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz?"
'14 Mayıs'ta kimin gideceğini gösterecek olan Türk milletidir'
"Küresel medya Kılıçdaroğlu ile nifak saçmaktadır. İngiliz The Economist dergisi 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. 14 Mayıs'ta kimin gideceğini gösterecek olan Türk milletidir. Alayı gelsin hepsi gelsin, karşımıza dikilsin geri adım atarsak onlar gibi namertiz"