https://sputniknews.com.tr/20230504/bakan-cavusoglu-the-economistin-sonraki-sayisinda-yayinlanacak-makalesini-geri-cektigini-acikladi-1070631740.html

Bakan Çavuşoğlu The Economist'in sonraki sayısında yayınlanacak makalesini geri çektiğini açıkladı

Bakan Çavuşoğlu The Economist'in sonraki sayısında yayınlanacak makalesini geri çektiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili ifadeleri sonrası bir sonraki sayısında yayınlanacak olan makalesini geri... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T21:02+0300

2023-05-04T21:02+0300

2023-05-04T21:03+0300

mevlüt çavuşoğlu

the economist

dünya

türkiye

seçim

recep tayyip erdoğan

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, The Economist dergisinin Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri için, "Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar" dedi.Bakan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuştu.The Economist'in '2023'ün En Önemli Seçimi' kapağıyla çıkan son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alıp görevden gitmesini savunan dosyasına değinen Bakan Çavuşoğlu, "O kapağın içinde tabii nokta nokta 'Erdoğan gitmelidir' diyor, 'Erdoğan gitsin, gitmelidir' diyor. Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Erdoğan niye gitsin? Sana ne zararı var? İngiltere'ye ne zararı var?" diye konuştu.Çavuşoğlu, "Bugün Erdoğan olmasaydı bugün dünya, gıda krizi yaşayacaktı. Bugün Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği tehlikededir. Neden bir ülkenin iç siyasetine müdahale ediyorsunuz? Almanya neden Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin aldığımız noktalarda sandık açmamıza izin vermedi? Bunların hepsi müdahale etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere kendisinin de bir makalesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdi makalemi geri çekiyorum. Böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz. Ama 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230504/adalet-bakani-bozdagdan-the-economiste-tepki-erdoganin-gidip-gitmeyecegi-seni-neden-geriyor-1070626668.html

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mevlüt çavuşoğlu, the economist, türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan