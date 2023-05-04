https://sputniknews.com.tr/20230504/adalet-bakani-bozdagdan-the-economiste-tepki-erdoganin-gidip-gitmeyecegi-seni-neden-geriyor-1070626668.html

Adalet Bakanı Bozdağ'dan The Economist'e tepki: Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor?

Adalet Bakanı Bozdağ'dan The Economist'e tepki: Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "The Economist, '2023'ün en önemli seçimi' manşetinde diyor ki 'Erdoğan gitmeli.' Ben soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T19:43+0300

2023-05-04T19:43+0300

2023-05-04T19:52+0300

2023 türkiye seçimleri

bekir bozdağ

the economist

şanlıurfa

seçim

recep tayyip erdoğan

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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Siverek ilçesinde düzenlediği "Kadın Buluşması"nda konuştu.Dünyanın dört bir yanının Türkiye'nin seçimlerini takip ettiğini belirten Bozdağ, seçimlerin başka ülkelerin de derdi haline geldiğini söyledi."Türkiye'nin seçimleri, başka ülkeleri de gerer olmuş." diyen Bozdağ, şöyle devam etti:"Başka ülkelerde gazeteler, dergiler, siyasetçiler, devlet başkanları ve pek çok kişi ve kesim sanki kendi ülkesinde seçim yapılıyormuş gibi Türkiye'nin seçimlerini takip ediyorlar. Kimi çıkıp, 'Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanya patlatmaktan bahsediyor. Kimi de çıkmış, bugün The Economist, '2023'ün en önemli seçimi' manşetinde diyor ki 'Erdoğan gitmeli.', The Economist manşetine taşımış. Ben soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Sana ne? Erdoğan'ın gidip gitmeyeceği seni neden geriyor? 'Erdoğan gitmeli, Erdoğan gibi milletine sevdalı, devletine sevdalı demokrat insanların akıbeti bak nasıl oluyor' diye başkalarına göstereceklermiş.Onlar, kendilerince Cumhurbaşkanı'mıza iftira ediyorlar. Ben buradan söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hayatı boyunca demokratik yolda mücadele etmiş, Gezi olaylarında, arkasından 17-25 Aralık'ta, arkasından 15 Temmuz darbe teşebbüsünde milletin iradesine, demokrasiye ölümüne sahip çıkmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Darbe teşebbüsü sırasında ailesi ve kendi, torunları, bütün yakınlarının hayatını hiçe sayarak meydana geldi, halkın arasına indi, demokratik mücadeleyi halkıyla ölümüne verdi.""Dünyada Cumhurbaşkanı'mız gibi demokrasiye, milletin iradesine, ölümüne sahip çıkan ikinci bir lider var mı?" sorusunu yönelten Bozdağ, Türk milletinin, demokrasiye sahip çıkmak için tanklara karşı durduğunu, kurşunlara göğsünü siper ettiğini söyledi.Bozdağ, şöyle konuştu:'Sandık yine 'Erdoğan' diyecek, millet yine 'Erdoğan' diyecek'Seçimlerde The Economist'in manşetine karşılık Türk milletinin "Başkan Erdoğan" manşetiyle cevap vereceğini dile getiren Bozdağ, "Emin olun bu manşeti atanların endişesi dağları sarmış durumda. Meydanları gördükçe, İzmir'i, Ankara'yı, Antalya'yı, Konya'yı, Rize'yi, Trabzon'u, Şanlıurfa'yı gördükçe yürekleri ağızlarına geliyor. Daha çok yürekleriniz ağzınıza gelecek. Sandık yine 'Erdoğan' diyecek, millet yine 'Erdoğan' diyecek. ABD'ye rağmen, Kandil'e rağmen, bütün kirli hesap yapanlara rağmen 'Yine ve yeniden Erdoğan' diyecektir" ifadelerini kullandı.Kadınların haklarını, hukukunu, onurunu koruyan büyük reformlara imza attıklarını belirten Bozdağ, başörtüsü zulmüne son verdiklerini söyledi.Aileyi ve toplumun her yapısını korumanın devletin görevi olduğuna işaret eden Bozdağ, aile güçlü olduğunda toplumun da güçlü olacağını vurguladı.Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:'Kılıçdaroğlu'nun da diğer genel başkanların da veda konuşmalarını hazırlamalarında fayda var'Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorununun bulunduğunu, muhalefetin iktidar umudu veremediğini dile getiren Bozdağ, seçimlerde bu sorunun çözüleceğini söyledi.Bozdağ, seçimler sonrasında muhalefette genel başkan düzeyinde tasfiyeler olacağını ifade ederek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun da diğer genel başkanların da kutlama hayali yerine, veda konuşmalarını şimdiden hazırlamalarında fayda var" dedi.

şanlıurfa

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bekir bozdağ, the economist, şanlıurfa, seçim, recep tayyip erdoğan