https://sputniknews.com.tr/20230506/arac-satisina-duzenleme-bayiler-fazla-fiyat-talep-edemeyecek-1070704516.html

Araç satışına yeni düzenleme: Fazla fiyat talep edilemeyecek, mevzuata uymayan ceza alacak

Araç satışına yeni düzenleme: Fazla fiyat talep edilemeyecek, mevzuata uymayan ceza alacak

İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T11:56+0300

2023-05-06T11:56+0300

2023-05-06T12:13+0300

araç

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resmi gazete

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut mevzuata göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için yetki belgesi sahibi olunması gerekirken düzenlemeyle yetki belgesinin iptaline ilişkin hususlar belirlendi.Mevzuata uyulmaması halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecekYönetmelik değişikliğiyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek. Bu nedenle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.Bayiler ifşa edilecekBakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:Bakanlığa ulaşan talepler üzerine düzenleme yapıldıAçıklamada üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da 'stokçuluk' kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20230506/motorin-ve-benzine-zam-geliyor-1070702703.html

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