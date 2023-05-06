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Araç satışına yeni düzenleme: Fazla fiyat talep edilemeyecek, mevzuata uymayan ceza alacak
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https://sputniknews.com.tr/20230506/arac-satisina-duzenleme-bayiler-fazla-fiyat-talep-edemeyecek-1070704516.html
Araç satışına yeni düzenleme: Fazla fiyat talep edilemeyecek, mevzuata uymayan ceza alacak
Araç satışına yeni düzenleme: Fazla fiyat talep edilemeyecek, mevzuata uymayan ceza alacak
İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T11:56+0300
2023-05-06T12:13+0300
araç
ekonomi
otomobil
araba
ikinci el otomobil
satış
fiyat
fahiş fiyat
düzenleme
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut mevzuata göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için yetki belgesi sahibi olunması gerekirken düzenlemeyle yetki belgesinin iptaline ilişkin hususlar belirlendi.Mevzuata uyulmaması halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecekYönetmelik değişikliğiyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek. Bu nedenle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.Bayiler ifşa edilecekBakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:Bakanlığa ulaşan talepler üzerine düzenleme yapıldıAçıklamada üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da 'stokçuluk' kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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araç, otomobil, araba, ikinci el otomobil, satış, fiyat, fahiş fiyat, düzenleme, resmi gazete, karar, ceza, stokçuluk, distribütörler
araç, otomobil, araba, ikinci el otomobil, satış, fiyat, fahiş fiyat, düzenleme, resmi gazete, karar, ceza, stokçuluk, distribütörler

Araç satışına yeni düzenleme: Fazla fiyat talep edilemeyecek, mevzuata uymayan ceza alacak

11:56 06.05.2023 (güncellendi: 12:13 06.05.2023)
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İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut mevzuata göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için yetki belgesi sahibi olunması gerekirken düzenlemeyle yetki belgesinin iptaline ilişkin hususlar belirlendi.

Mevzuata uyulmaması halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek

Yönetmelik değişikliğiyle, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek. Bu nedenle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

Bayiler ifşa edilecek

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu faaliyetlerin engellenmesine yönelik Bakanlığa ulaşan talepler ile konuya ilişkin kamuoyu beklentilerinin karşılanması için yönetmelikte değişiklik yapıldığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Diğer taraftan, Bakanlığımızın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir."

Bakanlığa ulaşan talepler üzerine düzenleme yapıldı

Açıklamada üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da 'stokçuluk' kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İşletmelerin bu yasağa uyumu Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edilmektedir. Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı birtakım faaliyetlerde bulunarak haksız kazanç elde ettiği yönünde gerek sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılmakta gerekse Bakanlığımıza şikayet başvurularında bulunulmaktadır."
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
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