https://sputniknews.com.tr/20230505/vodafone-arena-talebi-reddedilen-istanbulspor-izin-verseler-kadikoyde-de-oynariz-1070652533.html
Vodafone Arena talebi reddedilen İstanbulspor: İzin verseler Kadıköy'de de oynarız
Vodafone Arena talebi reddedilen İstanbulspor: İzin verseler Kadıköy'de de oynarız
Süper Lig'de Galatasaray maçı öncesi Vodafone Park talebi reddedilen İstanbulspor, sarı-kırmızılılar ile oynanacak mücadelede için "İzin verseler Kadıköy'de de... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T11:50+0300
2023-05-05T11:50+0300
2023-05-05T11:50+0300
spor
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galatasaray
kadıköy
istanbulspor
stat
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Bu sezon büyük takımları ağırladığı maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan İstanbulspor, 16 Mayıs'taki Galatasaray sınavının adresini belirlemeye çalışıyor.Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Vodafone Park'ı isteyen İstanbulspor'a ret yanıtı verildi. Bunun üzerine yeniden Olimpiyat Stadı için talepte bulunuldu.Konuyla ilgili Sözcü gazetesine konuşan İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan, "Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadı'nı istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stat fark etmez. İzin verseler Kadıköy'de de oynarız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230504/istanbulsporun-stadyum-talebine-besiktastan-veto-1070605716.html
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beşiktaş, galatasaray, kadıköy, istanbulspor, stat
beşiktaş, galatasaray, kadıköy, istanbulspor, stat
Vodafone Arena talebi reddedilen İstanbulspor: İzin verseler Kadıköy'de de oynarız
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Süper Lig'de Galatasaray maçı öncesi Vodafone Park talebi reddedilen İstanbulspor, sarı-kırmızılılar ile oynanacak mücadelede için "İzin verseler Kadıköy'de de oynarız" açıklaması yaptı.
Bu sezon büyük takımları ağırladığı maçları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan İstanbulspor, 16 Mayıs'taki Galatasaray sınavının adresini belirlemeye çalışıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Vodafone Park'ı isteyen İstanbulspor'a ret yanıtı verildi. Bunun üzerine yeniden Olimpiyat Stadı için talepte bulunuldu.
Konuyla ilgili Sözcü gazetesine konuşan İstanbulspor Asbaşkanı Tekin Aksan, "Vodafone Park'ın neden reddedildiğini bilmiyoruz. Olimpiyat Stadı'nı istedik, gelecek yanıta göre bakacağız. Bizim için önemli olan taraftarın gelmesi ve gişe geliri. Takımımız, taraftar önünde daha iyi oynuyor. Stat fark etmez. İzin verseler Kadıköy'de de oynarız" dedi.