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TİP'ten milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor
TİP'ten milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor
Oyuncu Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Arzum Onan'ın açtığı boşanma davası, mayıs sonunda Beykoz 1. Aile... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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arzum onan
oyuncu
boşanma
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Oyuncu Arzum Onan ile TİP'ten milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ evliliklerini sonlandırma kararı aldı.Sabah gazetesinin aktardığı habere göre; Günaydın yazarı Sonat Bahar boşanma tarihini de verdi ve ayrıntıları şu şekilde anlattı:Arzum Onan mayıs ayı başında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve sürece dair bilgi vermişti:
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mehmet aslantuğ, arzum onan, oyuncu, boşanma, türkiye işçi partisi (tip)
mehmet aslantuğ, arzum onan, oyuncu, boşanma, türkiye işçi partisi (tip)

TİP'ten milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanıyor

14:21 05.05.2023
© Fotoğraf : TwitterMehmet Aslantuğ ve Arzum Onan
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Oyuncu Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Arzum Onan'ın açtığı boşanma davası, mayıs sonunda Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek.
Oyuncu Arzum Onan ile TİP'ten milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslantuğ evliliklerini sonlandırma kararı aldı.
Sabah gazetesinin aktardığı habere göre; Günaydın yazarı Sonat Bahar boşanma tarihini de verdi ve ayrıntıları şu şekilde anlattı:
"27 yıllık evliliğinde sorunlar yaşayan ve bu yaşadıklarını taşımakta zorlanan Arzum Onan, artık dayanamayıp geçtiğimiz Aralık ayında, Aslantuğ ile Caddebostan'da birlikte yaşadıkları evinden ayrılarak Göktürk'e yerleşmiş. Ve boşanma davası açmış. Mahkeme çiftin boşanması için Nisan ayının başına bir tarih vermiş. Ama Aslantuğ, iddia o ki Arzum Onan'a 'baskı' yaparak davayı ileriye aldırtmış. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un yeni boşanma davasının tarihi şimdilik 29 Mayıs"
Arzum Onan mayıs ayı başında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve sürece dair bilgi vermişti:
"Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü! 30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil “psikolojik şiddet” , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/ yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez."
Mehmet Aslantuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
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Erkan Baş duyurdu: Oyuncu Mehmet Aslantuğ, TİP'ten milletvekili adayı oldu
29 Mart, 14:21
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