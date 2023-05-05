https://sputniknews.com.tr/20230505/putin-ve-rusya-guvenlik-konseyi-uyeleri-zafer-gunu-hazirliklarini-ele-aldi-1070689179.html
Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Zafer Günü hazırlıklarını ele aldı
Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Zafer Günü hazırlıklarını ele aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaparak 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına ilişkin hazırlıkları istişare etti. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T21:50+0300
2023-05-05T21:50+0300
2023-05-05T21:50+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
zafer günü
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Güvenlik Konseyi toplantısı hakkında bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve kurmaylarının 9 Mayıs Zafer Günü hazırlıklarıyla ilgili bazı konuları masaya yatırdığını ifade etti.9 Mayıs'ta Moskova'nın kalbindeki Kızıl Meydan'da Zafer Günü onuruna geleneksel olarak geçit töreni düzenleniyor. Rusya lideri Putin, her yıl törende konuşma yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/rusyada-buyuk-vatanseverlik-savasinin-kahramanlari-anisina--anma-atesi-toreni-duzenlendi-1070680714.html
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rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, zafer günü
rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, zafer günü
Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Zafer Günü hazırlıklarını ele aldı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaparak 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına ilişkin hazırlıkları istişare etti.
Güvenlik Konseyi toplantısı hakkında bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve kurmaylarının 9 Mayıs Zafer Günü hazırlıklarıyla ilgili bazı konuları masaya yatırdığını ifade etti.
9 Mayıs'ta Moskova'nın kalbindeki Kızıl Meydan'da Zafer Günü onuruna geleneksel olarak geçit töreni düzenleniyor. Rusya lideri Putin, her yıl törende konuşma yapıyor.