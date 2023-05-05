Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Zafer Günü hazırlıklarını ele aldı

Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile hesabını kapatamayanlar, 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe için tur İstanbul'a kaldı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
İbrahim Uslu: Kılıçdaroğlu ekonomi kadrosunu İstanbul mitinginde açıklayacak
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
SOL Parti adayı Taş: HÜDA PAR, Trabzon'da hem laik hem milliyetçi kesimlerin tepkisini çekti
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Bulut: Türkiye'de 30-40 yıl önce sağlıkta şiddet olaylarına rastlanmazdı
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekalı çağrı merkezleri nedir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 9 gün: Sandık güvenliği riskli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran lideri Reisi’nin Suriye ziyareti
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yurt dışı oylar ne kadar etkili?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünya, 14 Mayıs seçimlerini nasıl izliyor?
18:34
91 dk
Z RAPORU
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230505/putin-ve-rusya-guvenlik-konseyi-uyeleri-zafer-gunu-hazirliklarini-ele-aldi-1070689179.html
Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Zafer Günü hazırlıklarını ele aldı
Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Zafer Günü hazırlıklarını ele aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaparak 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına ilişkin hazırlıkları istişare etti. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T21:50+0300
2023-05-05T21:50+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
zafer günü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069831560_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_89df06c81cc28f45e7118c42146a831e.jpg
Güvenlik Konseyi toplantısı hakkında bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve kurmaylarının 9 Mayıs Zafer Günü hazırlıklarıyla ilgili bazı konuları masaya yatırdığını ifade etti.9 Mayıs'ta Moskova'nın kalbindeki Kızıl Meydan'da Zafer Günü onuruna geleneksel olarak geçit töreni düzenleniyor. Rusya lideri Putin, her yıl törende konuşma yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/rusyada-buyuk-vatanseverlik-savasinin-kahramanlari-anisina--anma-atesi-toreni-duzenlendi-1070680714.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069831560_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_cc58d636f7222806ca09149cb02c58bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, zafer günü
rusya, vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, zafer günü

Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri Zafer Günü hazırlıklarını ele aldı

21:50 05.05.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinPutin
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaparak 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına ilişkin hazırlıkları istişare etti.
Güvenlik Konseyi toplantısı hakkında bilgi veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve kurmaylarının 9 Mayıs Zafer Günü hazırlıklarıyla ilgili bazı konuları masaya yatırdığını ifade etti.
9 Mayıs'ta Moskova'nın kalbindeki Kızıl Meydan'da Zafer Günü onuruna geleneksel olarak geçit töreni düzenleniyor. Rusya lideri Putin, her yıl törende konuşma yapıyor.
Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
MULTİMEDYA
Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi
20:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала