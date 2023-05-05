Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Multimedya arşivine gidinRusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi
Rusya'nın genelinde 9 Mayıs'ta kutlanan Zafer Günü öncesi başkent Moskova'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda hayatını kaybeden kahramanlarının anısına 'Anma Ateşi' etkinliği düzenlendi.
Kutsal ateşin yandığı lambalar, Rusya'nın 24 bölgesindeki Büyük Vatanseverlik Savaşı gazilerine ulaştırılacak.
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Multimedya arşivine gidinRusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi
Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi
Bu yıl Anma Ateşi etkinliği, Rusya'ya yeni katılan Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Zaporojye bölgesinde de yapılacak.
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Multimedya arşivine gidinRusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi
Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç / Multimedya arşivine gidinRusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi
Rusya'da Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın kahramanları anısına 'Anma Ateşi' töreni düzenlendi