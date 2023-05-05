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TFF Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı
TFF Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı
TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T17:06+0300
2023-05-05T17:08+0300
spor
fenerbahçe
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
profesyonel futbol disiplin kurulu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık men cezasını onadı.TFF Tahkim Kurulu'nun, 5 Mayıs 2023 günlü (25) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:"Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 25.04.2023 tarih ve E.2022-2023/881- K.2022-2023/1116 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Alt A ve Güney Üst A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray'ın, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/886- K.2022-2023/1117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesiuyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 105 ve 106 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe'nin, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/887- K.2022-2023/1119 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün D, E, Kuzey Tribün L, Spor Toto Tribün D, E, L, Fenerium Üst Tribün D, C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK’nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1162 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 310 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A, C, D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe’nin, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20230503/irfan-can-kahveciye-2-mac-ceza-1070525020.html
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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, profesyonel futbol disiplin kurulu
fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, profesyonel futbol disiplin kurulu

TFF Tahkim Kurulu'ndan İrfan Can Kahveci kararı

17:06 05.05.2023 (güncellendi: 17:08 05.05.2023)
© AAİrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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TFF Tahkim Kurulu, İrfan Can Kahveci'nin 2 maçlık cezasını onadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık men cezasını onadı.
TFF Tahkim Kurulu'nun, 5 Mayıs 2023 günlü (25) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:
"Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 25.04.2023 tarih ve E.2022-2023/881- K.2022-2023/1116 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Alt A ve Güney Üst A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Galatasaray'ın, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/886- K.2022-2023/1117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesiuyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 105 ve 106 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe'nin, PFDK’nın 27.04.2023 tarih ve E.2022-2023/887- K.2022-2023/1119 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Alt Tribün D, E, Kuzey Tribün L, Spor Toto Tribün D, E, L, Fenerium Üst Tribün D, C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe'nin, futbolcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili PFDK’nın 02.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1143 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe’nin futbolcusu İrfan Can Kahveci’nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe’nin, PFDK’nın 04.05.2023 tarih ve E.2022-2023/908- K.2022-2023/1162 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 310 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün A, C, D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Fenerbahçe’nin, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
İrfan Can Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza
3 Mayıs, 03:32
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