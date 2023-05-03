https://sputniknews.com.tr/20230503/irfan-can-kahveciye-2-mac-ceza-1070525020.html
İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza
İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T03:32+0300
2023-05-03T03:32+0300
2023-05-03T03:32+0300
spor
irfan can kahveci
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
fenerbahçe
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kahveci'ye 2 resmi maçtan men cezası verildiğini duyurdu. PFDK'nın açıklaması şöyle: "Kurulumuza 02.05.2023 tarihinde sevk edilen Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak kulüp vekili tarafından 03.05.2023 tarihli müsabakaları gerekçe gösterilerek 02.05.2023 tarihli itiraz ve talepleri neticesinde müsabaka tarihi dikkate alınarak dosya gündeme alınmış ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci’nin, 29.04.2023 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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irfan can kahveci, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
irfan can kahveci, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), fenerbahçe
İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kahveci'ye 2 resmi maçtan men cezası verildiğini duyurdu.
PFDK'nın açıklaması şöyle:
"Kurulumuza 02.05.2023 tarihinde sevk edilen Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci ile ilgili olarak kulüp vekili tarafından 03.05.2023 tarihli müsabakaları gerekçe gösterilerek 02.05.2023 tarihli itiraz ve talepleri neticesinde müsabaka tarihi dikkate alınarak dosya gündeme alınmış ve aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci’nin, 29.04.2023 tarihinde Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanan Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."