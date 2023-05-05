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https://sputniknews.com.tr/20230505/nazi-savas-suclularinin-yargilandigi-mahkemeyi-anlatan-ilk-film-nurnbergin-ozel-gosterimi-yapildi-1070670635.html
Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı
Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı
Ünlü Rus yönetmen Nikolay Lebedev'in imzasını taşıyan ‘Nürnberg’ filminin özel gösterimi, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu tarafından tarihi Atlas... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T15:44+0300
2023-05-05T15:44+0300
yaşam
uluslararası askeri ceza mahkemesi
2. dünya savaşı
nazi
nazi almanyası
nazi işbirlikçisi
neo-nazi
nazi rejimi
sovyetler birliği
9 mayıs zafer bayramı
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Dünyanın ilk savaş suçları davası, ‘Nürnberg’ ile beyazperdeye taşındı. 2. Dünya Savaşı sonrası Nazi savaş suçlularının yargılandığı uluslararası askeri mahkemeleri konu alan filmde Rus yönetmen, senarist ve yapımcı Nikolay Lebedev’in imzası bulunuyor. Söz konusu film, dünya sinemalarında vizyona girmesinin ardından 3 Mayıs'ta Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen özel gösterimiyle tarihi Beyoğlu ‘Atlas 1948’ sinemasında izleyicisiyle buluştu. Galaya ise Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ev sahipliği yaptı. Ayrıca gösterim öncesinde ziyaretçiler, ‘Nürnberg’e özel olarak hazırlanan fotoğraf sergisini de gezdi.2. Dünya Savaşı sonrası 1945-1946 yılları arasında Nazi savaş suçlularının yargılandığı ve ‘Yüzyılın davası’ olarak da bilinen uluslararası askeri mahkemeyi konu alan tarihteki ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyan Nürnberg, aynı zamanda davanın görüldüğü dönemde başlayan romantik bir aşk hikayesini de konu alıyor.Buravov: Nazi savaş suçlularının yargılandığı Uluslararası Askeri Mahkeme'yi konu alan ilk filmGösterim öncesi yaptığı konuşmada Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, dava 12 Nazi savaş suçlusunun ölüm cezasına çarptırıldığını, 7 kişinin ise çeşitli hapis cezaları aldığını hatırlatarak şunları aktardı:Filmin konusu nedir?1945 yılında Nürnberg'te geçen filmde, o yıl başlayan Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi çerçevesinde geçenleri konu alıyor. ‘Yüzyılın davası’ olarak da bilinen mahkemeyi izlemek için dünyanın pek çok yerinden gazeteciler, avukatlar ve tercümanların yanı sıra davacılar ile şahitler de Nürnberg’te toplanır. Şehre gidenler arasında mahkemede çalışmak için görevlendirilen Sovyetler Birliği askeri Pavel Volgin de vardır. Pek çok askeri başarısı olmasının yanı sıra birkaç yabancı dil de bilen Volgin'in 1945 yılında Nürnberg'teki görevi, Albay Migaçev başkanlığındaki Sovyet heyetine tercümanlık yapmaktır. Tesadüfler onu, Nürnberg sokaklarında aşkı bulmaya iterken diğer yandan da Nazilere karşı mücadelesini sürdürmeye zorlayacaktır.
https://sputniknews.com.tr/20230419/19-nisan-naziler-tarafindan-sovyet-halkina-karsi-yapilan-soykirim-anisina-ortak-eylem-gunu--1069917494.html
nazi almanyası
sovyetler birliği
almanya
fransa
rusya
ingiltere
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çek cumhuriyeti
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uluslararası askeri ceza mahkemesi, 2. dünya savaşı, nazi, nazi almanyası, nazi işbirlikçisi, neo-nazi, nazi rejimi, sovyetler birliği, 9 mayıs zafer bayramı, savaş, almanya, fransa, abd, rusya, ingiltere, avusturya, çek cumhuriyeti, nikolay lebedev, pavel volgin, stalin, winston churchill, andrey buravov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu, atlas sineması, gösterim, gala, film, kültür & sanat, kültür ve turizm bakanlığı, nürnberg, nürnberg mahkemeleri, nürnberg duruşmaları
uluslararası askeri ceza mahkemesi, 2. dünya savaşı, nazi, nazi almanyası, nazi işbirlikçisi, neo-nazi, nazi rejimi, sovyetler birliği, 9 mayıs zafer bayramı, savaş, almanya, fransa, abd, rusya, ingiltere, avusturya, çek cumhuriyeti, nikolay lebedev, pavel volgin, stalin, winston churchill, andrey buravov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu, atlas sineması, gösterim, gala, film, kültür & sanat, kültür ve turizm bakanlığı, nürnberg, nürnberg mahkemeleri, nürnberg duruşmaları

Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı

15:44 05.05.2023
© FotoğrafNazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı
Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© Fotoğraf
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Ünlü Rus yönetmen Nikolay Lebedev'in imzasını taşıyan ‘Nürnberg’ filminin özel gösterimi, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu tarafından tarihi Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Filmin gösteriminden önce konuşan Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, “Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi konu alan ilk film” dedi.
Dünyanın ilk savaş suçları davası, ‘Nürnberg’ ile beyazperdeye taşındı. 2. Dünya Savaşı sonrası Nazi savaş suçlularının yargılandığı uluslararası askeri mahkemeleri konu alan filmde Rus yönetmen, senarist ve yapımcı Nikolay Lebedev’in imzası bulunuyor. Söz konusu film, dünya sinemalarında vizyona girmesinin ardından 3 Mayıs'ta Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen özel gösterimiyle tarihi Beyoğlu ‘Atlas 1948’ sinemasında izleyicisiyle buluştu. Galaya ise Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ev sahipliği yaptı. Ayrıca gösterim öncesinde ziyaretçiler, ‘Nürnberg’e özel olarak hazırlanan fotoğraf sergisini de gezdi.
2. Dünya Savaşı sonrası 1945-1946 yılları arasında Nazi savaş suçlularının yargılandığı ve ‘Yüzyılın davası’ olarak da bilinen uluslararası askeri mahkemeyi konu alan tarihteki ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyan Nürnberg, aynı zamanda davanın görüldüğü dönemde başlayan romantik bir aşk hikayesini de konu alıyor.

Buravov: Nazi savaş suçlularının yargılandığı Uluslararası Askeri Mahkeme'yi konu alan ilk film

Gösterim öncesi yaptığı konuşmada Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, dava 12 Nazi savaş suçlusunun ölüm cezasına çarptırıldığını, 7 kişinin ise çeşitli hapis cezaları aldığını hatırlatarak şunları aktardı:

“Geldiğiniz için mutluyum. ‘Nürnberg’in Türkiye’deki gösterimi için İstanbul'un en eski sinema salonu olan bu muhteşem salondayız. Bu film, ünlü Rus yönetmen Nikolay Lebedev tarafından çekildi ve 2. Dünya Savaşı sonrası 1945-1946 yılları arasında Uluslararası Askeri Mahkeme'yi konu alan ilk film. 1945’in başında Yalta Konferansı sürerken, Müttefik Devletler’in liderleri Churchill, Roosevelt ve Stalin ile Fransa’nın da katılımıyla yapılan ek toplantılarda uluslararası bir askeri mahkemenin oluşturulması konusunda anlaşmaya varmak mümkün oldu. Mahkeme 20 Kasım 1945'te başlayıp Ekim 1946'da bitti. Bu olaya adanan film, başta Rusya, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, Belçika, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere uluslararası bir grubun yürüttüğü savaşı anlatıyor. Son olarak, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Atlas Sineması yönetimine bu filmin gösterimine olanak tanıdıkları için teşekkür ederim.”

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Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
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Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
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Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
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Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
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Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı - Sputnik Türkiye
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Filmin konusu nedir?

1945 yılında Nürnberg'te geçen filmde, o yıl başlayan Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi çerçevesinde geçenleri konu alıyor. ‘Yüzyılın davası’ olarak da bilinen mahkemeyi izlemek için dünyanın pek çok yerinden gazeteciler, avukatlar ve tercümanların yanı sıra davacılar ile şahitler de Nürnberg’te toplanır. Şehre gidenler arasında mahkemede çalışmak için görevlendirilen Sovyetler Birliği askeri Pavel Volgin de vardır. Pek çok askeri başarısı olmasının yanı sıra birkaç yabancı dil de bilen Volgin'in 1945 yılında Nürnberg'teki görevi, Albay Migaçev başkanlığındaki Sovyet heyetine tercümanlık yapmaktır. Tesadüfler onu, Nürnberg sokaklarında aşkı bulmaya iterken diğer yandan da Nazilere karşı mücadelesini sürdürmeye zorlayacaktır.
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