https://sputniknews.com.tr/20230505/nazi-savas-suclularinin-yargilandigi-mahkemeyi-anlatan-ilk-film-nurnbergin-ozel-gosterimi-yapildi-1070670635.html

Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı

Nazi savaş suçlularının yargılandığı mahkemeyi anlatan ilk film ‘Nürnberg’in özel gösterimi yapıldı

Ünlü Rus yönetmen Nikolay Lebedev'in imzasını taşıyan ‘Nürnberg’ filminin özel gösterimi, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu tarafından tarihi Atlas... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T15:44+0300

2023-05-05T15:44+0300

2023-05-05T15:44+0300

yaşam

uluslararası askeri ceza mahkemesi

2. dünya savaşı

nazi

nazi almanyası

nazi işbirlikçisi

neo-nazi

nazi rejimi

sovyetler birliği

9 mayıs zafer bayramı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/05/1070671003_0:71:750:493_1920x0_80_0_0_dbc0f2d6c7667460742d2e6df2b6bf53.jpg

Dünyanın ilk savaş suçları davası, ‘Nürnberg’ ile beyazperdeye taşındı. 2. Dünya Savaşı sonrası Nazi savaş suçlularının yargılandığı uluslararası askeri mahkemeleri konu alan filmde Rus yönetmen, senarist ve yapımcı Nikolay Lebedev’in imzası bulunuyor. Söz konusu film, dünya sinemalarında vizyona girmesinin ardından 3 Mayıs'ta Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen özel gösterimiyle tarihi Beyoğlu ‘Atlas 1948’ sinemasında izleyicisiyle buluştu. Galaya ise Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ev sahipliği yaptı. Ayrıca gösterim öncesinde ziyaretçiler, ‘Nürnberg’e özel olarak hazırlanan fotoğraf sergisini de gezdi.2. Dünya Savaşı sonrası 1945-1946 yılları arasında Nazi savaş suçlularının yargılandığı ve ‘Yüzyılın davası’ olarak da bilinen uluslararası askeri mahkemeyi konu alan tarihteki ilk uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyan Nürnberg, aynı zamanda davanın görüldüğü dönemde başlayan romantik bir aşk hikayesini de konu alıyor.Buravov: Nazi savaş suçlularının yargılandığı Uluslararası Askeri Mahkeme'yi konu alan ilk filmGösterim öncesi yaptığı konuşmada Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, dava 12 Nazi savaş suçlusunun ölüm cezasına çarptırıldığını, 7 kişinin ise çeşitli hapis cezaları aldığını hatırlatarak şunları aktardı:Filmin konusu nedir?1945 yılında Nürnberg'te geçen filmde, o yıl başlayan Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi çerçevesinde geçenleri konu alıyor. ‘Yüzyılın davası’ olarak da bilinen mahkemeyi izlemek için dünyanın pek çok yerinden gazeteciler, avukatlar ve tercümanların yanı sıra davacılar ile şahitler de Nürnberg’te toplanır. Şehre gidenler arasında mahkemede çalışmak için görevlendirilen Sovyetler Birliği askeri Pavel Volgin de vardır. Pek çok askeri başarısı olmasının yanı sıra birkaç yabancı dil de bilen Volgin'in 1945 yılında Nürnberg'teki görevi, Albay Migaçev başkanlığındaki Sovyet heyetine tercümanlık yapmaktır. Tesadüfler onu, Nürnberg sokaklarında aşkı bulmaya iterken diğer yandan da Nazilere karşı mücadelesini sürdürmeye zorlayacaktır.

https://sputniknews.com.tr/20230419/19-nisan-naziler-tarafindan-sovyet-halkina-karsi-yapilan-soykirim-anisina-ortak-eylem-gunu--1069917494.html

nazi almanyası

sovyetler birliği

almanya

fransa

rusya

ingiltere

avusturya

çek cumhuriyeti

nürnberg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uluslararası askeri ceza mahkemesi, 2. dünya savaşı, nazi, nazi almanyası, nazi işbirlikçisi, neo-nazi, nazi rejimi, sovyetler birliği, 9 mayıs zafer bayramı, savaş, almanya, fransa, abd, rusya, ingiltere, avusturya, çek cumhuriyeti, nikolay lebedev, pavel volgin, stalin, winston churchill, andrey buravov, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu, atlas sineması, gösterim, gala, film, kültür & sanat, kültür ve turizm bakanlığı, nürnberg, nürnberg mahkemeleri, nürnberg duruşmaları