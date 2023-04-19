19 Nisan Naziler tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına 'Ortak Eylem Günü'
21:43 19.04.2023 (güncellendi: 21:47 19.04.2023)
© Sputnik / İvan ŞaginNazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan Kiev bölgesindeki bir şehrin sakini, 1943
© Sputnik / İvan Şagin
Rusya'da 19 Nisan'da, 1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı yıllarında Naziler ve işbirlikçileri tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına Ortak Eylem Günü düzenleniyor.
Sovyet halkına karşı yapılan soykırım, Adolf Hitler'in "Aryan-İskandinav Germen kanının" saflığına ulaşmayı amaçlayan "kan, eleme, titizlik" programının bir parçasıydı. Wehrmacht (Nazi Almanyası ordusu) yüksek komutanlığı, Sovyet vatandaşlarına karşı soykırım yapmayı SSCB topraklarına saldırmadan önce planlamıştı. Wehrmacht askerleri, Sovyet siviller ve esir düşen askerlerine karşı işledikleri suçlar için cezai sorumluluktan muaf edilmiştir. Toplu infazlar gerçekleştiriliyordu.
© SputnikNazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan bir köyün sakinleri ve Sovyet askerleri, Nazilerin öldürdüğü bölge sakinlerinin cesetlerine bakıyor. 1942 yılı
Nazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan bir köyün sakinleri ve Sovyet askerleri, Nazilerin öldürdüğü bölge sakinlerinin cesetlerine bakıyor. 1942 yılı
© Sputnik
Hatın'da olduğu gibi, çoğu zaman köyler, sakinlerle birlikte yok edilirdi. Tarihçilerin değerlendirmelerine göre, 13,7 milyon kişi Nazilerin soykırım politikasının kurbanı olmuştur. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda toplam can kaybı, 26,6 milyon kişi.
© Sputnik / Олег КноррингTver bölgesindeki Yurkino köyü, Nazi Almanya'sının işgali altındayken Naziler tarafından ateşe verildi. Fotoğrafta: köy sakini kadın, kendi evinin enkazında.
Tver bölgesindeki Yurkino köyü, Nazi Almanya'sının işgali altındayken Naziler tarafından ateşe verildi. Fotoğrafta: köy sakini kadın, kendi evinin enkazında.
© Sputnik / Олег Кнорринг