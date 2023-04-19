https://sputniknews.com.tr/20230419/19-nisan-naziler-tarafindan-sovyet-halkina-karsi-yapilan-soykirim-anisina-ortak-eylem-gunu--1069917494.html

19 Nisan Naziler tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına 'Ortak Eylem Günü'

19 Nisan Naziler tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına 'Ortak Eylem Günü'

Rusya'da 19 Nisan'da, 1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı yıllarında Naziler ve işbirlikçileri tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına Ortak Eylem... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T21:43+0300

2023-04-19T21:43+0300

2023-04-19T21:47+0300

büyük anavatan savaşı

naziler

adolf hitler

sscb

soykırım

2. dünya savaşı

savaş suçları

nazi almanyası

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/13/1069916079_0:821:2048:1973_1920x0_80_0_0_4b632e6586c91979622e026352faab93.jpg

Sovyet halkına karşı yapılan soykırım, Adolf Hitler'in "Aryan-İskandinav Germen kanının" saflığına ulaşmayı amaçlayan "kan, eleme, titizlik" programının bir parçasıydı. Wehrmacht (Nazi Almanyası ordusu) yüksek komutanlığı, Sovyet vatandaşlarına karşı soykırım yapmayı SSCB topraklarına saldırmadan önce planlamıştı. Wehrmacht askerleri, Sovyet siviller ve esir düşen askerlerine karşı işledikleri suçlar için cezai sorumluluktan muaf edilmiştir. Toplu infazlar gerçekleştiriliyordu. Hatın'da olduğu gibi, çoğu zaman köyler, sakinlerle birlikte yok edilirdi. Tarihçilerin değerlendirmelerine göre, 13,7 milyon kişi Nazilerin soykırım politikasının kurbanı olmuştur. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda toplam can kaybı, 26,6 milyon kişi.

sscb

nazi almanyası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyük anavatan savaşı, naziler, adolf hitler, sscb, soykırım, 2. dünya savaşı, savaş suçları, nazi almanyası