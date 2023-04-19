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19 Nisan Naziler tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına 'Ortak Eylem Günü'
19 Nisan Naziler tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına 'Ortak Eylem Günü'
Rusya'da 19 Nisan'da, 1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı yıllarında Naziler ve işbirlikçileri tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına Ortak Eylem... 19.04.2023, Sputnik Türkiye
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büyük anavatan savaşı
naziler
adolf hitler
sscb
soykırım
2. dünya savaşı
savaş suçları
nazi almanyası
yaşam
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Sovyet halkına karşı yapılan soykırım, Adolf Hitler'in "Aryan-İskandinav Germen kanının" saflığına ulaşmayı amaçlayan "kan, eleme, titizlik" programının bir parçasıydı. Wehrmacht (Nazi Almanyası ordusu) yüksek komutanlığı, Sovyet vatandaşlarına karşı soykırım yapmayı SSCB topraklarına saldırmadan önce planlamıştı. Wehrmacht askerleri, Sovyet siviller ve esir düşen askerlerine karşı işledikleri suçlar için cezai sorumluluktan muaf edilmiştir. Toplu infazlar gerçekleştiriliyordu. Hatın'da olduğu gibi, çoğu zaman köyler, sakinlerle birlikte yok edilirdi. Tarihçilerin değerlendirmelerine göre, 13,7 milyon kişi Nazilerin soykırım politikasının kurbanı olmuştur. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda toplam can kaybı, 26,6 milyon kişi.
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büyük anavatan savaşı, naziler, adolf hitler, sscb, soykırım, 2. dünya savaşı, savaş suçları, nazi almanyası

19 Nisan Naziler tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına 'Ortak Eylem Günü'

21:43 19.04.2023 (güncellendi: 21:47 19.04.2023)
© Sputnik / İvan ŞaginNazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan Kiev bölgesindeki bir şehrin sakini, 1943
Nazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan Kiev bölgesindeki bir şehrin sakini, 1943 - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
© Sputnik / İvan Şagin
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Rusya'da 19 Nisan'da, 1941-1945 Büyük Anavatan Savaşı yıllarında Naziler ve işbirlikçileri tarafından Sovyet halkına karşı yapılan soykırım anısına Ortak Eylem Günü düzenleniyor.
Sovyet halkına karşı yapılan soykırım, Adolf Hitler'in "Aryan-İskandinav Germen kanının" saflığına ulaşmayı amaçlayan "kan, eleme, titizlik" programının bir parçasıydı. Wehrmacht (Nazi Almanyası ordusu) yüksek komutanlığı, Sovyet vatandaşlarına karşı soykırım yapmayı SSCB topraklarına saldırmadan önce planlamıştı. Wehrmacht askerleri, Sovyet siviller ve esir düşen askerlerine karşı işledikleri suçlar için cezai sorumluluktan muaf edilmiştir. Toplu infazlar gerçekleştiriliyordu.
© SputnikNazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan bir köyün sakinleri ve Sovyet askerleri, Nazilerin öldürdüğü bölge sakinlerinin cesetlerine bakıyor. 1942 yılı
Nazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan bir köyün sakinleri ve Sovyet askerleri, Nazilerin öldürdüğü bölge sakinlerinin cesetlerine bakıyor. 1942 yılı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
Nazi Almanya'sının işgalinden kurtarılan bir köyün sakinleri ve Sovyet askerleri, Nazilerin öldürdüğü bölge sakinlerinin cesetlerine bakıyor. 1942 yılı
© Sputnik
Hatın'da olduğu gibi, çoğu zaman köyler, sakinlerle birlikte yok edilirdi. Tarihçilerin değerlendirmelerine göre, 13,7 milyon kişi Nazilerin soykırım politikasının kurbanı olmuştur. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, SSCB'nin Büyük Anavatan Savaşı'nda toplam can kaybı, 26,6 milyon kişi.
© Sputnik / Олег КноррингTver bölgesindeki Yurkino köyü, Nazi Almanya'sının işgali altındayken Naziler tarafından ateşe verildi. Fotoğrafta: köy sakini kadın, kendi evinin enkazında.
Tver bölgesindeki Yurkino köyü, Nazi Almanya'sının işgali altındayken Naziler tarafından ateşe verildi. Fotoğrafta: köy sakini kadın, kendi evinin enkazında. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2023
Tver bölgesindeki Yurkino köyü, Nazi Almanya'sının işgali altındayken Naziler tarafından ateşe verildi. Fotoğrafta: köy sakini kadın, kendi evinin enkazında.
© Sputnik / Олег Кнорринг
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