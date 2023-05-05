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Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarında kan döküldü: 1 ölü, 200 yaralı
Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarında kan döküldü: 1 ölü, 200 yaralı
Napoli'nin Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon olması kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sırasında bir tararaftar ağır yaralanarak hayatını kaybetti. 200... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T11:22+0300
2023-05-05T11:29+0300
spor
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şampiyonluk
kutlama
ölü
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italya 1. futbol ligi (serie a)
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, dün Udinese ile oynadığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Böylelikle Güney İtalya ekibi, puanın 80'e çıkararak ligde 33 yıl aranın ardından şampiyonluğunu resmen ilan etti. Dün şehirde gerçekleştirilen kutlamalarda 26 yaşındaki bir taraftar, açılan ateş sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. İtalya basınının aktardığına göre, aynı olayda 3 kişinin daha ağır yaralandığı bildirildi. La Stampa gazetesi, bıçak yaralarından havai fişek yanıklarına ve işaret fişeklerinin neden olduğu astım krizlerine kadar, kutlamalar sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle 200'den fazla kişinin bir gecede hastaneye kaldırıldığını söyledi.Ölüm ve yaralanmaların bir silahtan mı veya havai fişek benzeri bir şeyden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor. La Stampa, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden taraftarın yerel bir çeteyle bağlantılı olduğunu aktardı.Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Maradona'dan sonra ilk şampiyonlukSerie A'nın 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Böylelikle Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğu elde etti.Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşırken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.Napoli'nin önceki iki şampiyonluğunun mimarı ise 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230505/napoli-italya-serie-ada-33-yil-aradan-sonra-sampiyon-oldu-1070639301.html
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napoli, taraftar, şampiyonluk, kutlama, ölü, italya, italya 1. futbol ligi (serie a)
napoli, taraftar, şampiyonluk, kutlama, ölü, italya, italya 1. futbol ligi (serie a)

Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarında kan döküldü: 1 ölü, 200 yaralı

11:22 05.05.2023 (güncellendi: 11:29 05.05.2023)
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTENapoli'nin Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon olması kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sırasında bir tararaftar ağır yaralanarak hayatını kaybetti. 200 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Napoli'nin Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon olması kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sırasında bir tararaftar ağır yaralanarak hayatını kaybetti. 200 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / FILIPPO MONTEFORTE
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Napoli'nin Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon olması kentte coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sırasında bir tararaftar ağır yaralanarak hayatını kaybetti. 200 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli, dün Udinese ile oynadığı maçta sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Böylelikle Güney İtalya ekibi, puanın 80'e çıkararak ligde 33 yıl aranın ardından şampiyonluğunu resmen ilan etti.
Dün şehirde gerçekleştirilen kutlamalarda 26 yaşındaki bir taraftar, açılan ateş sonucu yaralanıp hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.
İtalya basınının aktardığına göre, aynı olayda 3 kişinin daha ağır yaralandığı bildirildi.
La Stampa gazetesi, bıçak yaralarından havai fişek yanıklarına ve işaret fişeklerinin neden olduğu astım krizlerine kadar, kutlamalar sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle 200'den fazla kişinin bir gecede hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Ölüm ve yaralanmaların bir silahtan mı veya havai fişek benzeri bir şeyden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor.
La Stampa, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden taraftarın yerel bir çeteyle bağlantılı olduğunu aktardı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Maradona'dan sonra ilk şampiyonluk

Serie A'nın 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. Böylelikle Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğu elde etti.
Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşırken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.
Napoli'nin önceki iki şampiyonluğunun mimarı ise 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.
Napoli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
SPOR
Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon oldu
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