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Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon oldu
Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon oldu
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T00:39+0300
2023-05-05T00:39+0300
spor
italya
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diego maradona
şampiyon
italya 1. futbol ligi (serie a)
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Ligde açık ara lider olan Napoli, Udinese ile Dacia Arena'da karşı karşıya geldi.Ev sahibi Udinese, 13. dakikada Sandi Lovric ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 52. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı.Maçta başka gol olmayınca, şampiyonluk için beraberliğin de yettiği Napoli, Udinese ile 1-1 berabere kaldı.Napoli, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 80 yaptı ve sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio’nun 16 puan önünde yer alarak 33 yıl sonra şampiyon oldu.Diego Armando Maradona'dan sonra ilk şampiyonlukNapoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğu elde etti.Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşırken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.Napoli'nin önceki iki şampiyonluğunun mimarı ise 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.
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italya, napoli, diego maradona, şampiyon, italya 1. futbol ligi (serie a)
italya, napoli, diego maradona, şampiyon, italya 1. futbol ligi (serie a)

Napoli, İtalya Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyon oldu

00:39 05.05.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABINapoli
Napoli - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
Ligde açık ara lider olan Napoli, Udinese ile Dacia Arena'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Udinese, 13. dakikada Sandi Lovric ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.
Napoli, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 52. dakikada fileleri havalandırmasıyla 1-1 beraberliği sağladı.
Maçta başka gol olmayınca, şampiyonluk için beraberliğin de yettiği Napoli, Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Napoli, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 80 yaptı ve sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio’nun 16 puan önünde yer alarak 33 yıl sonra şampiyon oldu.

Diego Armando Maradona'dan sonra ilk şampiyonluk

Napoli, lig tarihindeki 3. şampiyonluğu elde etti.
Mavi-beyazlı takım, Serie A'da son olarak 1989-1990 sezonunda mutlu sona ulaşırken, ilk şampiyonluğunu ise 1986-1987 sezonunda kazanmıştı.
Napoli'nin önceki iki şampiyonluğunun mimarı ise 1984 ile 1991 yılları arasında forma giyen Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona olmuştu. Bu sezon gelen şampiyonluk, Maradona'dan sonra ilk, toplamda ise 3. şampiyonluk oldu.
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