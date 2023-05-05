https://sputniknews.com.tr/20230505/kamu-iscilerinin-zammi-belli-oluyor-1070649003.html
Kamu işçilerinin zammı bugün belli oluyor
Kamu işçilerinin zammı bugün belli oluyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş ile saat 14:30'da görüşecek. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T11:03+0300
2023-05-05T11:03+0300
2023-05-05T11:03+0300
ekonomi
zam
kamu
işçi
ergün atalay
vedat bilgin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg
Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren kamu işçilerinin zam oranları bugün netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş'le görüşecek.Görüşme sonrasında ortak mutabakatla zammın açıklanması bekleniyor.TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230428/turk-is-baskani-atalaydan-kamu-iscisine-zam-aciklamasi-1070310549.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_f164b9ab9cedf680ecb3c9cc34cffc61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zam, kamu, işçi, ergün atalay, vedat bilgin
zam, kamu, işçi, ergün atalay, vedat bilgin
Kamu işçilerinin zammı bugün belli oluyor
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş ile saat 14:30'da görüşecek.
Kamuda çalışan 700 bin kişiyi ilgilendiren kamu işçilerinin zam oranları bugün netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Hak-İş'le görüşecek.
Görüşme sonrasında ortak mutabakatla zammın açıklanması bekleniyor.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.