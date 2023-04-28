https://sputniknews.com.tr/20230428/turk-is-baskani-atalaydan-kamu-iscisine-zam-aciklamasi-1070310549.html

Türk-İş Başkanı'ndan kamu işçisine zam açıklaması: 'Teklifimiz 15 bin lira, seçimden önce bitirelim'

Türk-İş Başkanı'ndan kamu işçisine zam açıklaması: 'Teklifimiz 15 bin lira, seçimden önce bitirelim'

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T12:29+0300

2023-04-28T12:29+0300

2023-04-28T12:29+0300

ekonomi

türk-iş

atalay demirci

zam

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Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay yeni bir açıklama yaptı.2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu.Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı.Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.İşçi tarafı, hükümetin teklifini "kabul edilemez" bulmuştu.İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.Bu yüzden, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230426/numan-kurtulmustan-asgari-ucrete-zam-aciklamasi-olasi-tarihi-verdi-1070234501.html

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