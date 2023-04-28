Türk-İş Başkanı'ndan kamu işçisine zam açıklaması: 'Teklifimiz 15 bin lira, seçimden önce bitirelim'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Gürer Radyo Sputnik’te
08:06
39 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçimler yaklaşırken seçmenin tercihi ne yönde?
09:02
53 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımın son durumu
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
Seçime 2 hafta kala partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Moskova'da dörtlü toplantı ve Ortadoğu'daki durum
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Adil ve eşit bir seçim mi?
17:03
81 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
100 dk
Z RAPORU
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk yakıt töreni
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
CHP’li Sarıgül Radyo Sputnik’te
08:05
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Seçime giderken 'şampanya - seccade' tartışması
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 16 gün kala hangi konular gündemde?
12:46
124 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230428/turk-is-baskani-atalaydan-kamu-iscisine-zam-aciklamasi-1070310549.html
Türk-İş Başkanı'ndan kamu işçisine zam açıklaması: 'Teklifimiz 15 bin lira, seçimden önce bitirelim'
Türk-İş Başkanı'ndan kamu işçisine zam açıklaması: 'Teklifimiz 15 bin lira, seçimden önce bitirelim'
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden... 28.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-28T12:29+0300
2023-04-28T12:29+0300
ekonomi
türk-iş
atalay demirci
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104076/75/1040767548_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_f56249e501dfd7d11c76295e6cae2109.jpg
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay yeni bir açıklama yaptı.2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu.Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı.Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.İşçi tarafı, hükümetin teklifini "kabul edilemez" bulmuştu.İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.Bu yüzden, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/numan-kurtulmustan-asgari-ucrete-zam-aciklamasi-olasi-tarihi-verdi-1070234501.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104076/75/1040767548_21:0:1178:868_1920x0_80_0_0_8f492037757111340bebf1c4ac5bda14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk-iş, atalay demirci, zam
türk-iş, atalay demirci, zam

Türk-İş Başkanı'ndan kamu işçisine zam açıklaması: 'Teklifimiz 15 bin lira, seçimden önce bitirelim'

12:29 28.04.2023
© AA / Doğukan KeskinkılıçErgün Atalay
Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
Abone olTelegram
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" dedi.
Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay yeni bir açıklama yaptı.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu.
Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini açıkladı.
Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.
Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu.
İşçi tarafı, hükümetin teklifini "kabul edilemez" bulmuştu.
İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.
3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Bu yüzden, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet ile Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması: Olası tarihi verdi
26 Nisan, 21:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала