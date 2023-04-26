https://sputniknews.com.tr/20230426/numan-kurtulmustan-asgari-ucrete-zam-aciklamasi-olasi-tarihi-verdi-1070234501.html

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması: Olası tarihi verdi

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması: Olası tarihi verdi

İstanbul’da gazeteciler ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sputnik’in sorularını yanıtladı. Rusya ve Türkiye işbirliğiyle yapılan... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T21:00+0300

2023-04-26T21:00+0300

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numan kurtulmuş

2023 türkiye seçimleri

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6'lı masa

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14 Mayıs’ta seçime gidecek olan Türkiye’de gündemi de partilerin yoğun programı belirliyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni gelişmeler ve merak edilenlere dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.Etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun sorulması üzerine Kurtulmuş, Türk liderin neşeli ve sağlığının da yerinde olduğunu söyleyerek, “Çok yoğun programı var ama programlar kaldığı yerden devam edecek. Son derece sağlıklı şekilde sürecek” ifadelerini kullandı. Fakat bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 26 Nisan için planlanan miting programını ertelediğini duyurdu.‘Türkiye topyekün yeni bir enerji hamlesiyle karşı karşıya’Sputnik’in de sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin nükleer yakıtının 27 Nisan itibarıyla gelecek olmasına dikkat çekti. Türkiye'de yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan ve ülkenin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS’nin sahasına nükleer yakıtın gelmesiyle, santralin ‘nükleer tesis’ statüsü kazanarak projede kritik bir aşamanın daha aşılması planlanıyor. Bu kapsamda konuşan Kurtulmuş, “Türkiye'nin son yıllarda özellikle kurulu enerji gücü bakımından olağanüstü yüksek bir hızla geliştiğini görüyoruz. Türkiye topyekün yeni bir enerji hamlesiyle karşı karşıya. Bir taraftan yenilenebilir enerji, diğer taraftan da fosil yakıtların, milli yakıtların da çok rasyonel bir şekilde kullanılmasını ilgili süreç başlıyor. Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız son derece modern gemilerle sürdürülüyor. Gördüğünüz gibi sonucunu da alıyoruz” dedi ve ekledi:‘Akkuyu gibi barışçıl ve insani amaçlarla kullanılacak nükleer enerjiyle ilgili yeni adımlar atılıyor’Doğalgaz yerine tüp kullanan hanelere yönelik bir adım atılacak mı?Son günlerde sıkça gündeme gelen konulardan birisi de ‘konutlara ücretsiz doğalgaz’ verileceğinin duyurulması olmuştu. Sputnik’in, doğalgaz kullanmayan hanelerle ilgili bir adım atılıp atılmayacağı ile ilgili sorusuna ise Kurtulmuş şöyle cevap verdi:‘Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz’Toplantının ilerleyen saatlerinde seçimlere 18 gün kala son anket sonuçlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Kurtulmuş, "Kamuoyu yoklamaları ortaya çıkıyor. Sahada gördüğümüz şudur ki AK Parti her gün adım adım yukarıya doğru yükseliyor. Milletimiz inancı giderek daha da artıyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecek, Cumhur İttifakı Meclis'in çoğunluğunu oluşturan grubu olacaktır" dedi. Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti’nin açık ara önde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş: ‘Erdoğan’ı indirelim, yerine ne koyacağız?’ bu sorunun cevabı yokMillet İttifakı’nı kastederek “Türkiye'nin temel meselelerinde taban tabana zıt fikirleri olanların bir tane ortak noktası vardı o da Erdoğan’dır” diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:‘Büyük ihtimalle asgari ücret Temmuz ayında artırılacak’Enflasyonla ilgili olarak ‘kısa vadede günü kurtaracak’ çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Hemen fiyatları aşağıya çekecek kontrol mekanizmaları oluşturuyoruz hem de vatandaşımızın alım gücünü yukarıya çıkaracak tedbirler sağlamaya çalışıyoruz. Örnek olarak asgari ücretin geçen sene iki kere artırılmış olması verilebilir. Asgari ücret bu sene de büyük ihtimalle Temmuz ayında artırılacak. Vatandaşlarımızın asgari emeklilik maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, asgari ücretin 8 bin 500 lira olması ve belki daha da kapsamlı etkisi olan asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması; sadece dar gelirli vatandaşımızın alım gücünü artırmak için ortaya konulan birkaç tedbir var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230425/turkiye-suriye-rusya-ve-iran-zirvesi-ulkeler-abd-destekli-ypgnin-statu-talebine-karsi-hemfikir-1070171548.html

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