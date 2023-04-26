https://sputniknews.com.tr/20230426/numan-kurtulmustan-asgari-ucrete-zam-aciklamasi-olasi-tarihi-verdi-1070234501.html
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması: Olası tarihi verdi
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması: Olası tarihi verdi
İstanbul’da gazeteciler ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sputnik’in sorularını yanıtladı. Rusya ve Türkiye işbirliğiyle yapılan... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T21:00+0300
2023-04-26T21:00+0300
2023-04-26T21:03+0300
numan kurtulmuş
2023 türkiye seçimleri
enflasyon
zam
ak parti
ak parti istanbul il başkanlığı
basın toplantısı
recep tayyip erdoğan
6'lı masa
seçim
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14 Mayıs’ta seçime gidecek olan Türkiye’de gündemi de partilerin yoğun programı belirliyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni gelişmeler ve merak edilenlere dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.Etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun sorulması üzerine Kurtulmuş, Türk liderin neşeli ve sağlığının da yerinde olduğunu söyleyerek, “Çok yoğun programı var ama programlar kaldığı yerden devam edecek. Son derece sağlıklı şekilde sürecek” ifadelerini kullandı. Fakat bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 26 Nisan için planlanan miting programını ertelediğini duyurdu.‘Türkiye topyekün yeni bir enerji hamlesiyle karşı karşıya’Sputnik’in de sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin nükleer yakıtının 27 Nisan itibarıyla gelecek olmasına dikkat çekti. Türkiye'de yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan ve ülkenin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS’nin sahasına nükleer yakıtın gelmesiyle, santralin ‘nükleer tesis’ statüsü kazanarak projede kritik bir aşamanın daha aşılması planlanıyor. Bu kapsamda konuşan Kurtulmuş, “Türkiye'nin son yıllarda özellikle kurulu enerji gücü bakımından olağanüstü yüksek bir hızla geliştiğini görüyoruz. Türkiye topyekün yeni bir enerji hamlesiyle karşı karşıya. Bir taraftan yenilenebilir enerji, diğer taraftan da fosil yakıtların, milli yakıtların da çok rasyonel bir şekilde kullanılmasını ilgili süreç başlıyor. Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız son derece modern gemilerle sürdürülüyor. Gördüğünüz gibi sonucunu da alıyoruz” dedi ve ekledi:‘Akkuyu gibi barışçıl ve insani amaçlarla kullanılacak nükleer enerjiyle ilgili yeni adımlar atılıyor’Doğalgaz yerine tüp kullanan hanelere yönelik bir adım atılacak mı?Son günlerde sıkça gündeme gelen konulardan birisi de ‘konutlara ücretsiz doğalgaz’ verileceğinin duyurulması olmuştu. Sputnik’in, doğalgaz kullanmayan hanelerle ilgili bir adım atılıp atılmayacağı ile ilgili sorusuna ise Kurtulmuş şöyle cevap verdi:‘Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz’Toplantının ilerleyen saatlerinde seçimlere 18 gün kala son anket sonuçlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Kurtulmuş, "Kamuoyu yoklamaları ortaya çıkıyor. Sahada gördüğümüz şudur ki AK Parti her gün adım adım yukarıya doğru yükseliyor. Milletimiz inancı giderek daha da artıyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecek, Cumhur İttifakı Meclis'in çoğunluğunu oluşturan grubu olacaktır" dedi. Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti’nin açık ara önde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş: ‘Erdoğan’ı indirelim, yerine ne koyacağız?’ bu sorunun cevabı yokMillet İttifakı’nı kastederek “Türkiye'nin temel meselelerinde taban tabana zıt fikirleri olanların bir tane ortak noktası vardı o da Erdoğan’dır” diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:‘Büyük ihtimalle asgari ücret Temmuz ayında artırılacak’Enflasyonla ilgili olarak ‘kısa vadede günü kurtaracak’ çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Hemen fiyatları aşağıya çekecek kontrol mekanizmaları oluşturuyoruz hem de vatandaşımızın alım gücünü yukarıya çıkaracak tedbirler sağlamaya çalışıyoruz. Örnek olarak asgari ücretin geçen sene iki kere artırılmış olması verilebilir. Asgari ücret bu sene de büyük ihtimalle Temmuz ayında artırılacak. Vatandaşlarımızın asgari emeklilik maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, asgari ücretin 8 bin 500 lira olması ve belki daha da kapsamlı etkisi olan asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması; sadece dar gelirli vatandaşımızın alım gücünü artırmak için ortaya konulan birkaç tedbir var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230425/turkiye-suriye-rusya-ve-iran-zirvesi-ulkeler-abd-destekli-ypgnin-statu-talebine-karsi-hemfikir-1070171548.html
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numan kurtulmuş, enflasyon, zam, ak parti, ak parti istanbul il başkanlığı, basın toplantısı, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, seçim, genel seçim, 2023, enerji, doğalgaz, tüp, ücretsiz, asgari ücret, hayat pahalılığı, fiyat artışı, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya
numan kurtulmuş, enflasyon, zam, ak parti, ak parti istanbul il başkanlığı, basın toplantısı, recep tayyip erdoğan, 6'lı masa, seçim, genel seçim, 2023, enerji, doğalgaz, tüp, ücretsiz, asgari ücret, hayat pahalılığı, fiyat artışı, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), rusya
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücrete zam açıklaması: Olası tarihi verdi
21:00 26.04.2023 (güncellendi: 21:03 26.04.2023) Abone ol
Özel
İstanbul’da gazeteciler ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sputnik’in sorularını yanıtladı. Rusya ve Türkiye işbirliğiyle yapılan Akkuyu NGS'ye nükleer yakıtın gelmesi ve Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile ilgili konuşan Kurtulmuş, “Büyük ihtimalle asgari ücret Temmuz ayında artırılacaktır” dedi.
14 Mayıs’ta seçime gidecek olan Türkiye’de gündemi de partilerin yoğun programı belirliyor. Bu kapsamda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni gelişmeler ve merak edilenlere dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunun sorulması üzerine Kurtulmuş, Türk liderin neşeli ve sağlığının da yerinde olduğunu söyleyerek, “Çok yoğun programı var ama programlar kaldığı yerden devam edecek. Son derece sağlıklı şekilde sürecek” ifadelerini kullandı. Fakat bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 26 Nisan için planlanan miting programını ertelediğini duyurdu.
‘Türkiye topyekün yeni bir enerji hamlesiyle karşı karşıya’
Sputnik’in de sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin nükleer yakıtının 27 Nisan itibarıyla gelecek olmasına dikkat çekti. Türkiye'de yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alan ve ülkenin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS’nin sahasına nükleer yakıtın gelmesiyle, santralin ‘nükleer tesis’ statüsü kazanarak projede kritik bir aşamanın daha aşılması planlanıyor. Bu kapsamda konuşan Kurtulmuş, “Türkiye'nin son yıllarda özellikle kurulu enerji gücü bakımından olağanüstü yüksek bir hızla geliştiğini görüyoruz. Türkiye topyekün yeni bir enerji hamlesiyle karşı karşıya. Bir taraftan yenilenebilir enerji, diğer taraftan da fosil yakıtların, milli yakıtların da çok rasyonel bir şekilde kullanılmasını ilgili süreç başlıyor. Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız son derece modern gemilerle sürdürülüyor. Gördüğünüz gibi sonucunu da alıyoruz” dedi ve ekledi:
‘Akkuyu gibi barışçıl ve insani amaçlarla kullanılacak nükleer enerjiyle ilgili yeni adımlar atılıyor’
“Diğer taraftan ise Akkuyu gibi barışçıl ve insani amaçlarla kullanılacak nükleer enerjiyle ilgili yeni adımlar atılıyor. Bütün bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye kurulu enerji gücünü yanlış hatırlamıyorsam 8.5 kat arttırdı. İnşallah Türkiye’nin yakın bir zaman sonra bizler görmeyeceğiz ama gençler görecek, doğalgaz ve enerji ihtiyaçları dolayısıyla cari açığı olmayacak. Hem Akdeniz’de hem Karadeniz'de bulduğumuz petrol ve doğalgazı hem de Türkiye'nin karasal bölgelerde bulduğumuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulduğumuz yeni kaynak da Türkiye’nin dışarıya enerji faturası ödenmemesini sağlayacak. Ayrıca rüzgar ve güneş gibi diğer yenilenebilir ve yeşil enerji kaynaklarının çoğalmasıyla da Türkiye şu anda enerji zengini bir ülke değil. Ama bir müddet sonra enerji zengini bir ülke haline gelecek.”
Doğalgaz yerine tüp kullanan hanelere yönelik bir adım atılacak mı?
Son günlerde sıkça gündeme gelen konulardan birisi de ‘konutlara ücretsiz doğalgaz’ verileceğinin duyurulması olmuştu. Sputnik’in, doğalgaz kullanmayan hanelerle ilgili bir adım atılıp atılmayacağı ile ilgili sorusuna ise Kurtulmuş şöyle cevap verdi:
“Burada samimiyetle şunu söyleyeyim; Ankara’daki İl Başkanlığı Toplantısı’nda bazen bu konular gündeme gelir. Diyelim, Ağrı İl Başkanı kalkar der ki ‘Bizim falanca ilçemize henüz doğalgaz veremedik’ İnanın şu an doğalgaz verilmeyen ilçe sayısı bir elin parmakları kadardır. Türkiye'de hemen hemen şehirlerin çoğuna ya da tamamına doğalgaz verildiği gibi ilçelerinin de çok büyük bir kısmına verilmiştir. Dolayısıyla yani doğalgaz kullanmayanlar meselesi bir şekilde çok minimal bir hale gelmiştir. Eğer bunların içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız varsa bunlarla ilgili de biliyorsunuz fosil yakıtların ulaştırılması konusunda hem merkezi hükümetin kaynakları hem de belediyelerimiz kendi imkanlarıyla bunları vatandaşlarımıza sunmaktadır. Bu ihtiyacın da artık çok azaldığını söylemek isterim”
‘Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz’
Toplantının ilerleyen saatlerinde seçimlere 18 gün kala son anket sonuçlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Kurtulmuş, "Kamuoyu yoklamaları ortaya çıkıyor. Sahada gördüğümüz şudur ki AK Parti her gün adım adım yukarıya doğru yükseliyor. Milletimiz inancı giderek daha da artıyor. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeniden seçilecek, Cumhur İttifakı Meclis'in çoğunluğunu oluşturan grubu olacaktır" dedi. Bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti’nin açık ara önde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde ettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş: ‘Erdoğan’ı indirelim, yerine ne koyacağız?’ bu sorunun cevabı yok
Millet İttifakı’nı kastederek “Türkiye'nin temel meselelerinde taban tabana zıt fikirleri olanların bir tane ortak noktası vardı o da Erdoğan’dır” diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:
“Gönül arzu ederdi ki bu ortak noktalarını daha fazla çoğaltsınlar. Fakat çoğaltamadılar. Önce 6’lu masadan dağınıklılık görüntüsünün ortaya çıkması, sonra da masadan kalkan bileşenin tekrar masaya oturulması bütün bunların hepsi aralarındaki o tek yapıştırıcının Erdoğan karşıtlığı olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu siyaseten çok fazla bir anlam ifade etmez. Türk halkının geleceğe ilişkin bir şey teklif etmez. ‘Evet Erdoğan’ı indirelim, yerine ne koyacağız?’ bu sorunun cevabı yok. Böyle bir muhalefetin peşine de millet takılıp gitmez.”
‘Büyük ihtimalle asgari ücret Temmuz ayında artırılacak’
Enflasyonla ilgili olarak ‘kısa vadede günü kurtaracak’ çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Hemen fiyatları aşağıya çekecek kontrol mekanizmaları oluşturuyoruz hem de vatandaşımızın alım gücünü yukarıya çıkaracak tedbirler sağlamaya çalışıyoruz. Örnek olarak asgari ücretin geçen sene iki kere artırılmış olması verilebilir. Asgari ücret bu sene de büyük ihtimalle Temmuz ayında artırılacak. Vatandaşlarımızın asgari emeklilik maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması, asgari ücretin 8 bin 500 lira olması ve belki daha da kapsamlı etkisi olan asgari ücret kadar gelirin vergi dışı bırakılması; sadece dar gelirli vatandaşımızın alım gücünü artırmak için ortaya konulan birkaç tedbir var” dedi.