https://sputniknews.com.tr/20230505/fuego-yanardagi-faaliyete-gecti-1054-kisi-tahliye-edildi-1070651999.html
Fuego Yanardağı faaliyete geçti: 1054 kişi tahliye edildi
Fuego Yanardağı faaliyete geçti: 1054 kişi tahliye edildi
Guatemala’da Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bölgedeki 1054 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T11:33+0300
2023-05-05T11:33+0300
2023-05-05T11:33+0300
dünya
guatemala
fuego yanardağı
patlama
tahliye
orta amerika
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Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği; sıcak kül bulutları püskürttüğü belirtildi.Açıklamada, sıcak kül bulutlarının bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekildi.Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio da yanardağ yakınlarındaki 5 yerleşim yerinden 1054 kişinin tahliye edilerek geçici sığınma merkezlerine alındığını kaydetti.Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230429/meksikadaki-popocatepetl-yanardagindan-kul-yagisi-ucuslar-askiya-alindi-1070344259.html
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guatemala, fuego yanardağı, patlama, tahliye, orta amerika
guatemala, fuego yanardağı, patlama, tahliye, orta amerika
Fuego Yanardağı faaliyete geçti: 1054 kişi tahliye edildi
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Guatemala’da Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bölgedeki 1054 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği; sıcak kül bulutları püskürttüğü belirtildi.
Açıklamada, sıcak kül bulutlarının bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekildi.
Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio da yanardağ yakınlarındaki 5 yerleşim yerinden 1054 kişinin tahliye edilerek geçici sığınma merkezlerine alındığını kaydetti.
Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.