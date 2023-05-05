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https://sputniknews.com.tr/20230505/fuego-yanardagi-faaliyete-gecti-1054-kisi-tahliye-edildi-1070651999.html
Fuego Yanardağı faaliyete geçti: 1054 kişi tahliye edildi
Fuego Yanardağı faaliyete geçti: 1054 kişi tahliye edildi
Guatemala’da Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bölgedeki 1054 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T11:33+0300
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Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği; sıcak kül bulutları püskürttüğü belirtildi.Açıklamada, sıcak kül bulutlarının bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekildi.Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio da yanardağ yakınlarındaki 5 yerleşim yerinden 1054 kişinin tahliye edilerek geçici sığınma merkezlerine alındığını kaydetti.Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
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guatemala, fuego yanardağı, patlama, tahliye, orta amerika
guatemala, fuego yanardağı, patlama, tahliye, orta amerika

Fuego Yanardağı faaliyete geçti: 1054 kişi tahliye edildi

11:33 05.05.2023
© AFP 2023 / JOHAN ORDONEZFuego Yanardağı
Fuego Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / JOHAN ORDONEZ
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Guatemala’da Fuego Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle bölgedeki 1054 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Ulusal Afet Azaltma Koordinasyon Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından, 3 bin 763 metre yükseklikteki Fuego'nun yeniden faaliyete geçtiği; sıcak kül bulutları püskürttüğü belirtildi.
Açıklamada, sıcak kül bulutlarının bölgedeki 100 bin kişiyi etkileyebileceğine dikkati çekildi.
Sivil savunma yetkilisi Oscar Cossio da yanardağ yakınlarındaki 5 yerleşim yerinden 1054 kişinin tahliye edilerek geçici sığınma merkezlerine alındığını kaydetti.
Fuego Yanardağı'nda 2018'de meydana gelen patlamalar nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmiş, 234 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamalar çevredeki bazı yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
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