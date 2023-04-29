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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndan kül yağışı: Uçuşlar askıya alındı
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndan kül yağışı: Uçuşlar askıya alındı
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’ndan gerçekleşen kül yağışı nedeniyle Puebla Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
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Meksika’da yer alan ve son zamanlarda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’ndan kül yağdı.Puebla eyalet valisi Salomon Cespedes, Popocatepetl Yanardağı’nda yaşanan patlama ve kül çıkışı sonucu meydana gelen volkanik kül yağışı nedeniyle pistlerde biriken küllerin temizlenmesi için Puebla Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların 1 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.Puebla Sivil Koruma Koordinasyonu ise havalimanı ve çevresinde kül yağışının devam etmesinin beklendiğini duyurdu.Son 24 saatte 3 yeni patlamaMeksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saat içerisinde 3 yeni patlamanın yanı sıra 109 kez gaz ve kül çıkışı meydana geldi.Bir yılı aşkın süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nda sene başından beri meydana gelen patlama sayısı 391’e yükselmiş oldu. Yanardağda 2022 yılı boyunca ise toplam 113 patlama kaydedilmişti.
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popocatepetl yanardağı, meksika

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'ndan kül yağışı: Uçuşlar askıya alındı

00:46 29.04.2023 (güncellendi: 00:47 29.04.2023)
© AFP 2023 / RODRIGO ARANGUAMeksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamalar çevredeki bazı yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu.
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamalar çevredeki bazı yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / RODRIGO ARANGUA
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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’ndan gerçekleşen kül yağışı nedeniyle Puebla Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.
Meksika’da yer alan ve son zamanlarda faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’ndan kül yağdı.
Puebla eyalet valisi Salomon Cespedes, Popocatepetl Yanardağı’nda yaşanan patlama ve kül çıkışı sonucu meydana gelen volkanik kül yağışı nedeniyle pistlerde biriken küllerin temizlenmesi için Puebla Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların 1 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.
Puebla Sivil Koruma Koordinasyonu ise havalimanı ve çevresinde kül yağışının devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Son 24 saatte 3 yeni patlama

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük rapora göre Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saat içerisinde 3 yeni patlamanın yanı sıra 109 kez gaz ve kül çıkışı meydana geldi.
Bir yılı aşkın süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nda sene başından beri meydana gelen patlama sayısı 391’e yükselmiş oldu. Yanardağda 2022 yılı boyunca ise toplam 113 patlama kaydedilmişti.
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