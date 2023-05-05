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Erdoğan'dan Economist dergisine tepki: Milli iradeye parmak sallayanlara izin vermeyeceğiz
Erdoğan'dan Economist dergisine tepki: Milli iradeye parmak sallayanlara izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İngiliz The Economist dergisine tepki gösterdi. Erdoğan, "Operasyon... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T09:45+0300
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the economist
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Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, ingiltere, the economist, recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan Economist dergisine tepki: Milli iradeye parmak sallayanlara izin vermeyeceğiz

09:45 05.05.2023 (güncellendi: 10:04 05.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ordu'da
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ordu'da - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İngiliz The Economist dergisine tepki gösterdi. Erdoğan, "Operasyon aygıtlarının milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.

İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi; Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi. Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik. Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik.

Dış temsilcilik sayımızı 163’ten 260’a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz. Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan’ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Libya’da, Suriye’de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ’da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.

Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
TÜRKİYE
Altun'dan The Economist dergisinin Erdoğan ile ilgili kapağına tepki: 'Küstah bir propaganda'
19 Ocak, 23:06
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