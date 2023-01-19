https://sputniknews.com.tr/20230119/altundan-the-ekonomist-dergisinin-erdogan-ile-ilgili-kapagina-tepki-kustah-bir-propaganda-1065947040.html

Altun'dan The Economist dergisinin Erdoğan ile ilgili kapağına tepki: 'Küstah bir propaganda'

Altun'dan The Economist dergisinin Erdoğan ile ilgili kapağına tepki: 'Küstah bir propaganda'

İletişim Başkanı Altun, The Economist'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına "Yine başladılar. Entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete... 19.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-19T23:06+0300

2023-01-19T23:06+0300

2023-01-19T23:47+0300

fahrettin altun

the economist

türkiye

recep tayyip erdoğan

tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisi hakkında, "Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar" ifadelerini kullandı.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The Ekonomist'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi.Derginin, "Yine başladılar" diyerek, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüğünü ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:Altun, Türk halkının demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca gösterdiğini belirtti.Türk siyasi sisteminin, halkın demokrasiyi korumak için kanını akıttığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok musibeti atlattığını vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:İletişim Başkanı Altun, ülkenin hararetli tartışmaların gerçekleştiği bir seçim dönemine doğru gittiğini aktardı.Türkiye'nin gerçek anlamda demokratik siyasete sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Muhalefet aylardır stratejisini belirlemek için çabalıyor. Çok canlı bir demokrasimiz var ve halkımız siyasi sistemini çok güçlü bir şekilde sahipleniyor. The Economist'in Türkiye'de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece okudukları haberlerden şüphe duymayan okuyucuları, derginin hazin durumu hakkında uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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fahrettin altun, the economist, recep tayyip erdoğan, tepki