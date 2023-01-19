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https://sputniknews.com.tr/20230119/altundan-the-ekonomist-dergisinin-erdogan-ile-ilgili-kapagina-tepki-kustah-bir-propaganda-1065947040.html
Altun'dan The Economist dergisinin Erdoğan ile ilgili kapağına tepki: 'Küstah bir propaganda'
Altun'dan The Economist dergisinin Erdoğan ile ilgili kapağına tepki: 'Küstah bir propaganda'
İletişim Başkanı Altun, The Economist'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına "Yine başladılar. Entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete... 19.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-19T23:06+0300
2023-01-19T23:47+0300
fahrettin altun
the economist
türkiye
recep tayyip erdoğan
tepki
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisi hakkında, "Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar" ifadelerini kullandı.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The Ekonomist'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi.Derginin, "Yine başladılar" diyerek, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüğünü ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:Altun, Türk halkının demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca gösterdiğini belirtti.Türk siyasi sisteminin, halkın demokrasiyi korumak için kanını akıttığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok musibeti atlattığını vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:İletişim Başkanı Altun, ülkenin hararetli tartışmaların gerçekleştiği bir seçim dönemine doğru gittiğini aktardı.Türkiye'nin gerçek anlamda demokratik siyasete sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Muhalefet aylardır stratejisini belirlemek için çabalıyor. Çok canlı bir demokrasimiz var ve halkımız siyasi sistemini çok güçlü bir şekilde sahipleniyor. The Economist'in Türkiye'de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece okudukları haberlerden şüphe duymayan okuyucuları, derginin hazin durumu hakkında uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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fahrettin altun, the economist, recep tayyip erdoğan, tepki
fahrettin altun, the economist, recep tayyip erdoğan, tepki

Altun'dan The Economist dergisinin Erdoğan ile ilgili kapağına tepki: 'Küstah bir propaganda'

23:06 19.01.2023 (güncellendi: 23:47 19.01.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2023
© AA
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İletişim Başkanı Altun, The Economist'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına "Yine başladılar. Entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü. Klişe sözler, mezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisi hakkında, "Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, The Ekonomist'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösterdi.
Derginin, "Yine başladılar" diyerek, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdüğünü ifade eden Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Klişe sözler, dezenformasyon ve küstah bir propagandayla kendilerince Türk demokrasisinin sonunu ilan ediyorlar. Ölçüyü aşan manşetler ve provokatif görsellerle oluşturdukları pazarlama teknikleri sözde dergilerini satmalarına yardımcı olabilir. Ancak okuyuculara bunun ucuz propaganda ve dezenformasyona dayalı sahte bir gazetecilik olduğunu hatırlatmalıyız."
Altun, Türk halkının demokrasiye, eşitliğe ve özgürlüğe olan bağlılığını defalarca gösterdiğini belirtti.
Türk siyasi sisteminin, halkın demokrasiyi korumak için kanını akıttığı 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi de dahil olmak üzere pek çok musibeti atlattığını vurgulayan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızı darbecilere karşı direnmeye çağırdığında milletimizin bu çağrıya cevabı asırlık bir ders niteliğindeydi. Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, belli ki halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine asla girmemişler. Bu, büyük ölçüde, girdiği her seçimi kazanmış ve demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı açıklanması güç ve sonu gelmeyen nefretlerinden kaynaklanıyor. Türk halkının Erdoğan'a nasıl ve neden güvendiğini araştırma zahmetine katlanamıyorsanız, sizi kim ciddiye alsın?"
İletişim Başkanı Altun, ülkenin hararetli tartışmaların gerçekleştiği bir seçim dönemine doğru gittiğini aktardı.
Türkiye'nin gerçek anlamda demokratik siyasete sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Muhalefet aylardır stratejisini belirlemek için çabalıyor. Çok canlı bir demokrasimiz var ve halkımız siyasi sistemini çok güçlü bir şekilde sahipleniyor. The Economist'in Türkiye'de gerçekte neler olup bittiği hakkında haber yapma zahmetine asla girmeyeceğinden eminim. Sadece okudukları haberlerden şüphe duymayan okuyucuları, derginin hazin durumu hakkında uyarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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