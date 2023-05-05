https://sputniknews.com.tr/20230505/erdogan-devletinize-guvenin-teror-orgutu-bir-daha-kiliniza-bile-ilisemeyecek-1070669506.html
Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek." dedi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T15:13+0300
2023-05-05T15:13+0300
2023-05-05T15:19+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
15:13 05.05.2023 (güncellendi: 15:19 05.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek.
Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.
Biz birileri gibi evlatlarımızı PKK veya FETÖ örgütlerine LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil aile yapımızı güçlendirmenin siyasetini yapıyoruz. CHP LGBTci mi?
AK Parti'nin kitabında LGBT yok.