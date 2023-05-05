https://sputniknews.com.tr/20230505/erdogan-devletinize-guvenin-teror-orgutu-bir-daha-kiliniza-bile-ilisemeyecek-1070669506.html

Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek

Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek." dedi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T15:13+0300

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2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim