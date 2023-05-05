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SON DAKİKA | Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230505/erdogan-devletinize-guvenin-teror-orgutu-bir-daha-kiliniza-bile-ilisemeyecek-1070669506.html
Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek." dedi. 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, seçim

Erdoğan: Devletinize güvenin, terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek

15:13 05.05.2023 (güncellendi: 15:19 05.05.2023)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek.
Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.
Biz birileri gibi evlatlarımızı PKK veya FETÖ örgütlerine LGBT denen sapkınlara teslim etmenin hesabını değil aile yapımızı güçlendirmenin siyasetini yapıyoruz. CHP LGBTci mi?
AK Parti'nin kitabında LGBT yok.
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