https://sputniknews.com.tr/20230503/aksenerden-gabar-aciklamasi-mezar-kazarken-petrol-bulmus-hayirli-bir-ise-vesile-olmusuz-1070570291.html

Akşener'den 'Gabar' açıklaması: Mezar kazarken petrol bulmuş, hayırlı bir işe vesile olmuşuz

Akşener'den 'Gabar' açıklaması: Mezar kazarken petrol bulmuş, hayırlı bir işe vesile olmuşuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erdoğan, beni ve Kılıçdaroğlu’nu Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe vesile olmuşuz... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T17:54+0300

2023-05-03T17:54+0300

2023-05-03T17:56+0300

meral akşener

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

petrol

recep tayyip erdoğan

millet ittifakı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Kent Meydanı’nda miting düzenledi. Akşener, iktidarın hakaret ederek yol yürüdüğünü ifade ederek, “14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Ben de başbakan olacağım. Partimizi birinci parti çıkaracaksınız. Ben de helal oylarınızla başbakan olacağım” dedi. “Seçime gidiyoruz seçime. Bursa’ya ne düşündüğümüzü, gençlerimiz için neler planladığımızı, onlar tarafından kovulan doktorlar için, sağlık çalışanları için, öğretmenler için ne yapmak istediğimizi, KPSS mağdurları için ne yapacağımızı, tarım, sanayi, işsizliği ne yapacağımızı söylememiz gerekirken, Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz” diyerek eleştirilerini sürdüren Akşener, “Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir. Erdoğan beni ve Kılıçdaroğlu’nu Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe vesile olmuşuz. Gabar’da mezar kazdılar, petrol çıkmış. Şimdi Cudi’de de kazmaya başlayacak. Orada petrol, doğalgaz bir şey bulur da Türkiye kazanır. Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı bu ülkede yaşayan her vatandaşın namusunun, şerefinin, güvenliğinin, malının, mülkünün emniyetinden sorumludur. Muhalefete oy verecek asil milletin mensuplarına işgalci diyemez” ifadelerini kullandı.

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meral akşener, iyi parti, petrol, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı