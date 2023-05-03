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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/aksenerden-gabar-aciklamasi-mezar-kazarken-petrol-bulmus-hayirli-bir-ise-vesile-olmusuz-1070570291.html
Akşener'den 'Gabar' açıklaması: Mezar kazarken petrol bulmuş, hayırlı bir işe vesile olmuşuz
Akşener'den 'Gabar' açıklaması: Mezar kazarken petrol bulmuş, hayırlı bir işe vesile olmuşuz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erdoğan, beni ve Kılıçdaroğlu’nu Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe vesile olmuşuz... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T17:54+0300
2023-05-03T17:56+0300
meral akşener
2023 türkiye seçimleri
iyi parti
petrol
recep tayyip erdoğan
millet ittifakı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Kent Meydanı’nda miting düzenledi. Akşener, iktidarın hakaret ederek yol yürüdüğünü ifade ederek, “14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Ben de başbakan olacağım. Partimizi birinci parti çıkaracaksınız. Ben de helal oylarınızla başbakan olacağım” dedi. “Seçime gidiyoruz seçime. Bursa’ya ne düşündüğümüzü, gençlerimiz için neler planladığımızı, onlar tarafından kovulan doktorlar için, sağlık çalışanları için, öğretmenler için ne yapmak istediğimizi, KPSS mağdurları için ne yapacağımızı, tarım, sanayi, işsizliği ne yapacağımızı söylememiz gerekirken, Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz” diyerek eleştirilerini sürdüren Akşener, “Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir. Erdoğan beni ve Kılıçdaroğlu’nu Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe vesile olmuşuz. Gabar’da mezar kazdılar, petrol çıkmış. Şimdi Cudi’de de kazmaya başlayacak. Orada petrol, doğalgaz bir şey bulur da Türkiye kazanır. Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı bu ülkede yaşayan her vatandaşın namusunun, şerefinin, güvenliğinin, malının, mülkünün emniyetinden sorumludur. Muhalefete oy verecek asil milletin mensuplarına işgalci diyemez” ifadelerini kullandı.
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meral akşener, iyi parti, petrol, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı
meral akşener, iyi parti, petrol, recep tayyip erdoğan, millet ittifakı

Akşener'den 'Gabar' açıklaması: Mezar kazarken petrol bulmuş, hayırlı bir işe vesile olmuşuz

17:54 03.05.2023 (güncellendi: 17:56 03.05.2023)
© AAMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erdoğan, beni ve Kılıçdaroğlu’nu Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe vesile olmuşuz. Gabar’da mezar kazdılar, petrol çıkmış." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Kent Meydanı’nda miting düzenledi.

Akşener, iktidarın hakaret ederek yol yürüdüğünü ifade ederek, “14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Ben de başbakan olacağım. Partimizi birinci parti çıkaracaksınız. Ben de helal oylarınızla başbakan olacağım” dedi.

Seçime gidiyoruz seçime. Bursa’ya ne düşündüğümüzü, gençlerimiz için neler planladığımızı, onlar tarafından kovulan doktorlar için, sağlık çalışanları için, öğretmenler için ne yapmak istediğimizi, KPSS mağdurları için ne yapacağımızı, tarım, sanayi, işsizliği ne yapacağımızı söylememiz gerekirken, Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz” diyerek eleştirilerini sürdüren Akşener, “Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir. Erdoğan beni ve Kılıçdaroğlu’nu Gabar’a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe vesile olmuşuz. Gabar’da mezar kazdılar, petrol çıkmış. Şimdi Cudi’de de kazmaya başlayacak. Orada petrol, doğalgaz bir şey bulur da Türkiye kazanır. Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı bu ülkede yaşayan her vatandaşın namusunun, şerefinin, güvenliğinin, malının, mülkünün emniyetinden sorumludur. Muhalefete oy verecek asil milletin mensuplarına işgalci diyemez” ifadelerini kullandı.
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