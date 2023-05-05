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Elinde gitarla mahkemeyi ikna etmeye çalışmıştı: Ed Sheeran 'çalıntı şarkı' davasını kazandı
Elinde gitarla mahkemeyi ikna etmeye çalışmıştı: Ed Sheeran 'çalıntı şarkı' davasını kazandı
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 'çalıntı şarkı' davasında suçsuz bulundu. Duruşmanın ardından açıklama yapan sanatçı, "Davanın sonucundan ötürü çok... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, Marvin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı 'Let’s Get In On' şarkısını çalmakla suçlanıyordu. Sektörün önemli temsilcileri, gelecekteki davalara kapı aralayabileceği ve şarkı yazarlarının yaratıcılığını engelleyebileceği endişesiyle davayı yakından takip ediyordu.Gaye'nin varisleriyle karşı karşıya geldiği davada kazanan İngiliz sanatçı oldu. Grammy ödüllü şarkıcı, mahkeme heyeti tarafından suçsuz bulundu.Heyet, Sheeran'ın 'Thinking Out Loud' adlı parçayı tamamen veya kısmen kopyalamadığına ve şarkısıyı kendisinin bestelediğine karar verdi.'Müziği bırakmak zorunda kalmayacağım'Manhattan'da görülen duruşmanın ardından basına açıklama yapan ünlü sanatçı "Başka birinin şarkısını çalmakla suçlanmak yıkıcı oldu. Davanın sonucundan ötürü çok mutluyum. Öyle görünüyor ki, müziği bırakmak zorunda kalmayacağım" dedi.Sheeran, "Hayatımda sürekli birçok şeyden ve özellikle ailemden ilham alıyorum. Jüri bu konuda başka bir şekilde karar vermiş olsaydı, şarkı yazarlarının yaratıcı özgürlüğüne veda edebilirdik" diye ekledi.Şarkının yazarlarından Amy Wadge ise omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibi hissettiğini belirterek, "İnanılmaz bir rahatlamaydı ve sanki yedi yıllık stres vücudumu terk etti" açıklamasında bulundu.Mahkemede şarkıyı seslendirmiştiBir önceki duruşmada 32 yaşındaki sanatçı, mahkemeye defalarca elinde gitarla katılarak ifade vermişti. Söz konusu 1-3-4-5 akorunun pop müziğin yaygın bir 'yapı taşı' olduğunu kanıtlamak isteyen Sheeran, için mahkemede gitarını kullanarak örnekler sunmuştu. Sheeran, bu akor için "Şarkı yazarlarının alfabesi, bizim alet çantamız gibidir" demişti. Daha sonra şarkıcı, dava konusu olan 'Thinking Out Loud' şarkısını canlı bir şekilde seslendirmiş ve şarkıyı nasıl yaptıklarını adım adım anlatmıştı.İngiliz şarkıcı, arkadaşı Amy Wadge'in parçanın akorlarını ilk olarak İngiltere'deki evini ziyareti sırasında tıngırdatmaya başladığını ve sözler üzerinde birlikte çalıştıklarını ifade etmişti.32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 'X' albümünde yer alan 'Thinking Out Loud' parçasıyla Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ed-sheeran-calinti-sarki-davasinda-ifade-verdi-bunlar-benim-sozlerim-1070201644.html
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ed sheeran, çalıntı, şarkı, dava, mahkeme, ingiltere, marvin gaye
ed sheeran, çalıntı, şarkı, dava, mahkeme, ingiltere, marvin gaye

Elinde gitarla mahkemeyi ikna etmeye çalışmıştı: Ed Sheeran 'çalıntı şarkı' davasını kazandı

14:04 05.05.2023 (güncellendi: 14:09 05.05.2023)
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYİngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 'çalıntı şarkı' davasında suçsuz bulundu. Duruşmanın ardından açıklama yapan sanatçı, "Davanın sonucundan ötürü çok mutluyum" dedi.
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 'çalıntı şarkı' davasında suçsuz bulundu. Duruşmanın ardından açıklama yapan sanatçı, Davanın sonucundan ötürü çok mutluyum dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
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İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 'çalıntı şarkı' davasında suçsuz bulundu. Duruşmanın ardından açıklama yapan sanatçı, "Davanın sonucundan ötürü çok mutluyum" dedi.
Dünyaca ünlü şarkıcı Ed Sheeran, Marvin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı 'Let’s Get In On' şarkısını çalmakla suçlanıyordu.
Sektörün önemli temsilcileri, gelecekteki davalara kapı aralayabileceği ve şarkı yazarlarının yaratıcılığını engelleyebileceği endişesiyle davayı yakından takip ediyordu.
Gaye'nin varisleriyle karşı karşıya geldiği davada kazanan İngiliz sanatçı oldu. Grammy ödüllü şarkıcı, mahkeme heyeti tarafından suçsuz bulundu.
Heyet, Sheeran'ın 'Thinking Out Loud' adlı parçayı tamamen veya kısmen kopyalamadığına ve şarkısıyı kendisinin bestelediğine karar verdi.

'Müziği bırakmak zorunda kalmayacağım'

Manhattan'da görülen duruşmanın ardından basına açıklama yapan ünlü sanatçı "Başka birinin şarkısını çalmakla suçlanmak yıkıcı oldu. Davanın sonucundan ötürü çok mutluyum. Öyle görünüyor ki, müziği bırakmak zorunda kalmayacağım" dedi.
Sheeran, "Hayatımda sürekli birçok şeyden ve özellikle ailemden ilham alıyorum. Jüri bu konuda başka bir şekilde karar vermiş olsaydı, şarkı yazarlarının yaratıcı özgürlüğüne veda edebilirdik" diye ekledi.
Şarkının yazarlarından Amy Wadge ise omuzlarından büyük bir yük kalkmış gibi hissettiğini belirterek, "İnanılmaz bir rahatlamaydı ve sanki yedi yıllık stres vücudumu terk etti" açıklamasında bulundu.

Mahkemede şarkıyı seslendirmişti

Bir önceki duruşmada 32 yaşındaki sanatçı, mahkemeye defalarca elinde gitarla katılarak ifade vermişti.
Söz konusu 1-3-4-5 akorunun pop müziğin yaygın bir 'yapı taşı' olduğunu kanıtlamak isteyen Sheeran, için mahkemede gitarını kullanarak örnekler sunmuştu. Sheeran, bu akor için "Şarkı yazarlarının alfabesi, bizim alet çantamız gibidir" demişti.
Daha sonra şarkıcı, dava konusu olan 'Thinking Out Loud' şarkısını canlı bir şekilde seslendirmiş ve şarkıyı nasıl yaptıklarını adım adım anlatmıştı.
İngiliz şarkıcı, arkadaşı Amy Wadge'in parçanın akorlarını ilk olarak İngiltere'deki evini ziyareti sırasında tıngırdatmaya başladığını ve sözler üzerinde birlikte çalıştıklarını ifade etmişti.
32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 'X' albümünde yer alan 'Thinking Out Loud' parçasıyla Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazanmıştı.
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, Marvin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı 'Let’s Get In On' şarkısını çalmakla suçlanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden şarkıcı, New York'ta görülen ilk mahkemeye katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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Ed Sheeran 'çalıntı şarkı' davasında ifade verdi: Bunlar benim sözlerim
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