Ed Sheeran 'çalıntı şarkı' davasında ifade verdi: Bunlar benim sözlerim
11:30 26.04.2023 (güncellendi: 11:36 26.04.2023)
© AP Photo / Brittainy Newmanİngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, Marvin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı 'Let’s Get In On' şarkısını çalmakla suçlanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden şarkıcı, New York'ta görülen ilk mahkemeye katıldı.
© AP Photo / Brittainy Newman
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, Marvin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı 'Let’s Get In On' şarkısını çalmakla suçlanıyor. New York'ta görülen ilk mahkemeye katılan şarkıcı, "Bunlar benim şarkı sözlerim" savunmasıyla kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.
Dünyaca ünlü pop müzik sanatçıcı Ed Sheeran, telif haklarını ihlal ettiği söylenen Marvin Gaye'in 'Let's Get it On' şarkısının varisleriyle New York'ta görülen mahkemede karşı karşıya geldi.
Sheeran'ın 'Thinking Out Loud' şarkısının 'Let's Get it On' şarkısından uyarlandığını öne süren Gaye'in varisleri de duruşmaya avukatlarıyla katıldı.
British singer-songwriter Ed Sheeran has taken the stand at the beginning of a civil trial in Manhattan alleging his hit "Thinking Out Loud" ripped off the classic Marvin Gaye tune "Let's Get It On" https://t.co/fuKeQ0t17b— Sky News (@SkyNews) April 26, 2023
Gaye'in şarkısının diğer yazarı Ed Townsend'in varislerinin de içinde yer aldığı davacılar, çalıntı olduğunu öne sürdükleri şarkı için Sony Music'den kâr payı talep ediyor.
'Aptal olmam lazım'
100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya olan Sheeran’ın, iddiaları reddederek "Bunlar benim şarkı sözlerim. Nasıl yazdığıma dair bilgi verebilirim" dedi.
Şarkıcı, "Suçladığınız şeyi yapmışsam eğer, sahneye çıkıp 20 bin kişinin önünde bu şarkıyı söylemek için aptal olmam lazım" diye ekledi.
Mahkeme 1 hafta sürebilir
Mahkemenin yaklaşık 1 hafta daha devam etmesi bekleniyor. Jüri, Sheeran'ı telif hakkı ihlalinden suçlu bulursa, kendisinin ve plak şirketlerinin ne kadar tazminat ödeyeceğini belirlemek için ikinci bir davaya geçecek.
32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 'X' albümünde yer alan 'Thinking Out Loud' parçasıyla Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazanmıştı.
6 Nisan 2022, 14:01