https://sputniknews.com.tr/20230426/ed-sheeran-calinti-sarki-davasinda-ifade-verdi-bunlar-benim-sozlerim-1070201644.html

Ed Sheeran 'çalıntı şarkı' davasında ifade verdi: Bunlar benim sözlerim

Ed Sheeran 'çalıntı şarkı' davasında ifade verdi: Bunlar benim sözlerim

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, Marvin Gaye’in 1973 yılında piyasaya çıkardığı 'Let’s Get In On' şarkısını çalmakla suçlanıyor. New York'ta görülen... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T11:30+0300

2023-04-26T11:30+0300

2023-04-26T11:36+0300

yaşam

ed sheeran

çalıntı

şarkı

dava

mahkeme

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Dünyaca ünlü pop müzik sanatçıcı Ed Sheeran, telif haklarını ihlal ettiği söylenen Marvin Gaye'in 'Let's Get it On' şarkısının varisleriyle New York'ta görülen mahkemede karşı karşıya geldi.Sheeran'ın 'Thinking Out Loud' şarkısının 'Let's Get it On' şarkısından uyarlandığını öne süren Gaye'in varisleri de duruşmaya avukatlarıyla katıldı. Gaye'in şarkısının diğer yazarı Ed Townsend'in varislerinin de içinde yer aldığı davacılar, çalıntı olduğunu öne sürdükleri şarkı için Sony Music'den kâr payı talep ediyor.'Aptal olmam lazım'100 milyon dolarlık telif davası ile karşı karşıya olan Sheeran’ın, iddiaları reddederek "Bunlar benim şarkı sözlerim. Nasıl yazdığıma dair bilgi verebilirim" dedi. Şarkıcı, "Suçladığınız şeyi yapmışsam eğer, sahneye çıkıp 20 bin kişinin önünde bu şarkıyı söylemek için aptal olmam lazım" diye ekledi.Mahkeme 1 hafta sürebilirMahkemenin yaklaşık 1 hafta daha devam etmesi bekleniyor. Jüri, Sheeran'ı telif hakkı ihlalinden suçlu bulursa, kendisinin ve plak şirketlerinin ne kadar tazminat ödeyeceğini belirlemek için ikinci bir davaya geçecek.32 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 'X' albümünde yer alan 'Thinking Out Loud' parçasıyla Grammy Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ve En İyi Pop Şarkı Performansı ödüllerini kazanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220406/ed-sheeran-shape-of-you-sarkisiyla-ilgili-telif-davasini-kazandi-1055356379.html

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ed sheeran, çalıntı, şarkı, dava, mahkeme