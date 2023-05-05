https://sputniknews.com.tr/20230505/dunyanin-en-iyi-salatalari-aciklandi-turkiyeden-4-salata-listede-1070649395.html
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T11:10+0300
2023-05-05T11:10+0300
2023-05-05T11:10+0300
yaşam
yemek
salata
türkiye
araştırma
patlıcan
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Dünyanın en iyi salataları listesinde "semizotu salatası" 36. sırada yer aldı. Semizotu salatasında domates, soğan, salatalık ve soslar bulunuyor.31. sırada ise "patlıcan salatası" yer aldı. Közlenmiş patlıcanın ana malzeme olduğu salatada kırmızı biber, domates, soğan ve soslar bulunuyor.NTV'nin haberine göre listede 22. sırada yer alan "kısır", lezzetiyle dünyanın en iyi salataları arasına girmeyi başardı.Geleneksel lezzetlerden biri olan "piyaz salatası" listede 19. sırada yer aldı. Haşlanmış fasülye, soğan, maydanoz ve bol ekşi sosuyla eşsiz bir lezzet sunan piyaz, köfte veya et yemeklerinin yanında tercih ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230303/dunyanin-en-iyi-sandvicleri-aciklandi-gobit-doner-1-sirada-1067762153.html
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yemek, salata, türkiye, araştırma, patlıcan
yemek, salata, türkiye, araştırma, patlıcan
Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede
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Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını bir sıraladı. Listede Türkiye’den 4 geleneksel salata yer aldı.
Dünyanın en iyi salataları listesinde "semizotu salatası" 36. sırada yer aldı. Semizotu salatasında domates, soğan, salatalık ve soslar bulunuyor.
31. sırada ise "patlıcan salatası" yer aldı. Közlenmiş patlıcanın ana malzeme olduğu salatada kırmızı biber, domates, soğan ve soslar bulunuyor.
NTV'nin haberine göre listede 22. sırada yer alan "kısır", lezzetiyle dünyanın en iyi salataları arasına girmeyi başardı.
Geleneksel lezzetlerden biri olan "piyaz salatası" listede 19. sırada yer aldı. Haşlanmış fasülye, soğan, maydanoz ve bol ekşi sosuyla eşsiz bir lezzet sunan piyaz, köfte veya et yemeklerinin yanında tercih ediliyor.