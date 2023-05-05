https://sputniknews.com.tr/20230505/dunyanin-en-iyi-salatalari-aciklandi-turkiyeden-4-salata-listede-1070649395.html

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede

Dünyanın en iyi salataları açıklandı: Türkiye’den 4 salata listede

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T11:10+0300

2023-05-05T11:10+0300

2023-05-05T11:10+0300

yaşam

yemek

salata

türkiye

araştırma

patlıcan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103983/34/1039833419_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_ec850d428b086f2ea6cf0368877a215b.jpg

Dünyanın en iyi salataları listesinde "semizotu salatası" 36. sırada yer aldı. Semizotu salatasında domates, soğan, salatalık ve soslar bulunuyor.31. sırada ise "patlıcan salatası" yer aldı. Közlenmiş patlıcanın ana malzeme olduğu salatada kırmızı biber, domates, soğan ve soslar bulunuyor.NTV'nin haberine göre listede 22. sırada yer alan "kısır", lezzetiyle dünyanın en iyi salataları arasına girmeyi başardı.Geleneksel lezzetlerden biri olan "piyaz salatası" listede 19. sırada yer aldı. Haşlanmış fasülye, soğan, maydanoz ve bol ekşi sosuyla eşsiz bir lezzet sunan piyaz, köfte veya et yemeklerinin yanında tercih ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230303/dunyanin-en-iyi-sandvicleri-aciklandi-gobit-doner-1-sirada-1067762153.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemek, salata, türkiye, araştırma, patlıcan