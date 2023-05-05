https://sputniknews.com.tr/20230505/cicek-ay-tutulmasi-bu-gece-gerceklesiyor-1070676757.html

Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor

Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor

Mayıs ayı Dolunay'ı bu akşam yükseliyor. 2023'ün ilk Ay tutulmasıyla gerçekleşecek olan olay, meraklılarına Çiçek Ayı'na tanık olma fırsatı da sunuyor. Mayıs... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T17:29+0300

2023-05-05T17:29+0300

2023-05-05T17:36+0300

yaşam

çiçek

ay

ay tutulması

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2023'ün ilk Ay tutulması bu gece meydana gelecek. Ay, Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik olaya neden olacak.Dolunay sırasında, Ay'ın yüzü Güneş tarafından tamamen aydınlatılacak ve 'Çiçek Ay' dünyanın birçok yerinde gecenin büyük bir bölümünde görülebilecek.Ay tutulması sadece Doğu Yarımküre tarafından canlı bir şekilde görülebilecek olsa da, Sanal Teleskop Projesi'nin (Visual Telescobe Project) sunduğu ücretsiz canlı yayın üzerinden online olarak izlenebilecek. Tutulmanın, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşeceği düşünülüyor.Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki Dolunay'a da çiçeklerin açma zamanına denk geldiği için 'Çiçek Ayı' deniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230504/tarihte-bir-ilk-yildizin-gezegeni-tek-lokmada-yuttugu-anlar-goruntulendi-1070614734.html

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