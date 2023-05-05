https://sputniknews.com.tr/20230505/cicek-ay-tutulmasi-bu-gece-gerceklesiyor-1070676757.html
Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor
Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor
Mayıs ayı Dolunay'ı bu akşam yükseliyor. 2023'ün ilk Ay tutulmasıyla gerçekleşecek olan olay, meraklılarına Çiçek Ayı'na tanık olma fırsatı da sunuyor. Mayıs... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T17:29+0300
2023-05-05T17:29+0300
2023-05-05T17:36+0300
yaşam
çiçek
ay
ay tutulması
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2023'ün ilk Ay tutulması bu gece meydana gelecek. Ay, Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik olaya neden olacak.Dolunay sırasında, Ay'ın yüzü Güneş tarafından tamamen aydınlatılacak ve 'Çiçek Ay' dünyanın birçok yerinde gecenin büyük bir bölümünde görülebilecek.Ay tutulması sadece Doğu Yarımküre tarafından canlı bir şekilde görülebilecek olsa da, Sanal Teleskop Projesi'nin (Visual Telescobe Project) sunduğu ücretsiz canlı yayın üzerinden online olarak izlenebilecek. Tutulmanın, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşeceği düşünülüyor.Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki Dolunay'a da çiçeklerin açma zamanına denk geldiği için 'Çiçek Ayı' deniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/tarihte-bir-ilk-yildizin-gezegeni-tek-lokmada-yuttugu-anlar-goruntulendi-1070614734.html
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çiçek, ay, ay tutulması
Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor
17:29 05.05.2023 (güncellendi: 17:36 05.05.2023) Abone ol
Mayıs ayı Dolunay'ı bu akşam yükseliyor. 2023'ün ilk Ay tutulmasıyla gerçekleşecek olan olay, meraklılarına Çiçek Ayı'na tanık olma fırsatı da sunuyor. Mayıs ayında ortaya çıktığı için 'çiçek' adıyla anılan Ay tutulması dünyanın farklı noktalarından izlenebilecek.
2023'ün ilk Ay tutulması bu gece meydana gelecek. Ay, Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik olaya neden olacak.
Dolunay sırasında, Ay'ın yüzü Güneş tarafından tamamen aydınlatılacak ve 'Çiçek Ay' dünyanın birçok yerinde gecenin büyük bir bölümünde görülebilecek.
Ay tutulması sadece Doğu Yarımküre tarafından canlı bir şekilde görülebilecek olsa da, Sanal Teleskop Projesi'nin (Visual Telescobe Project) sunduğu ücretsiz canlı yayın üzerinden online olarak izlenebilecek.
Tutulmanın, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşeceği düşünülüyor.
Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki Dolunay'a da çiçeklerin açma zamanına denk geldiği için 'Çiçek Ayı' deniyor.