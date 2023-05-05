Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe için tur İstanbul'a kaldı
14:06
51 dk
ANKARA FARKI
İbrahim Uslu: Kılıçdaroğlu ekonomi kadrosunu İstanbul mitinginde açıklayacak
15:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Seçime giden Türkiye için Suriye sorunu
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Muhalefet gelirse…
17:03
79 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
SOL Parti adayı Taş: HÜDA PAR, Trabzon'da hem laik hem milliyetçi kesimlerin tepkisini çekti
18:34
105 dk
Z RAPORU
Casusluk tartışması
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Bulut: Türkiye'de 30-40 yıl önce sağlıkta şiddet olaylarına rastlanmazdı
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekalı çağrı merkezleri nedir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 9 gün: Sandık güvenliği riskli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran lideri Reisi’nin Suriye ziyareti
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yurt dışı oylar ne kadar etkili?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünya, 14 Mayıs seçimlerini nasıl izliyor?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230505/cicek-ay-tutulmasi-bu-gece-gerceklesiyor-1070676757.html
Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor
Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor
Mayıs ayı Dolunay'ı bu akşam yükseliyor. 2023'ün ilk Ay tutulmasıyla gerçekleşecek olan olay, meraklılarına Çiçek Ayı'na tanık olma fırsatı da sunuyor. Mayıs... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T17:29+0300
2023-05-05T17:36+0300
yaşam
çiçek
ay
ay tutulması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104239/72/1042397277_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_09a36bf16134a45aa707bf6ddfd574ea.jpg
2023'ün ilk Ay tutulması bu gece meydana gelecek. Ay, Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik olaya neden olacak.Dolunay sırasında, Ay'ın yüzü Güneş tarafından tamamen aydınlatılacak ve 'Çiçek Ay' dünyanın birçok yerinde gecenin büyük bir bölümünde görülebilecek.Ay tutulması sadece Doğu Yarımküre tarafından canlı bir şekilde görülebilecek olsa da, Sanal Teleskop Projesi'nin (Visual Telescobe Project) sunduğu ücretsiz canlı yayın üzerinden online olarak izlenebilecek. Tutulmanın, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşeceği düşünülüyor.Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki Dolunay'a da çiçeklerin açma zamanına denk geldiği için 'Çiçek Ayı' deniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230504/tarihte-bir-ilk-yildizin-gezegeni-tek-lokmada-yuttugu-anlar-goruntulendi-1070614734.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104239/72/1042397277_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_f40e2254a03908820366a7d977e5c5c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çiçek, ay, ay tutulması
çiçek, ay, ay tutulması

Çiçek Ay tutulması bu akşam gerçekleşiyor

17:29 05.05.2023 (güncellendi: 17:36 05.05.2023)
© Sputnik / Anton Denisov / Multimedya arşivine gidinParçalı Ay tutulması
Parçalı Ay tutulması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Anton Denisov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Mayıs ayı Dolunay'ı bu akşam yükseliyor. 2023'ün ilk Ay tutulmasıyla gerçekleşecek olan olay, meraklılarına Çiçek Ayı'na tanık olma fırsatı da sunuyor. Mayıs ayında ortaya çıktığı için 'çiçek' adıyla anılan Ay tutulması dünyanın farklı noktalarından izlenebilecek.
2023'ün ilk Ay tutulması bu gece meydana gelecek. Ay, Dünya'nın dış gölgesine geçerek penumbral tutulma adı verilen astronomik olaya neden olacak.
Dolunay sırasında, Ay'ın yüzü Güneş tarafından tamamen aydınlatılacak ve 'Çiçek Ay' dünyanın birçok yerinde gecenin büyük bir bölümünde görülebilecek.
Ay tutulması sadece Doğu Yarımküre tarafından canlı bir şekilde görülebilecek olsa da, Sanal Teleskop Projesi'nin (Visual Telescobe Project) sunduğu ücretsiz canlı yayın üzerinden online olarak izlenebilecek.
Tutulmanın, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşeceği düşünülüyor.
Kuzey Yarımküre'de bahar aylarındaki Dolunay'a da çiçeklerin açma zamanına denk geldiği için 'Çiçek Ayı' deniyor.
Prof. Michel Mayor ve Prof. Didier Queloz 1995 yılında, 50 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen ‘51 Pegasi b’ adlı dev gaz kütlesini keşfetti. ‘51 Pegasi b’, Güneş Sistemi’nin dışında bir cüce yıldız etrafında keşfedilen ilk gezegen oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
YAŞAM
Tarihte bir ilk: Yıldızın gezegeni tek lokmada yuttuğu anlar görüntülendi
Dün, 16:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала