https://sputniknews.com.tr/20230505/cengiz-kurtoglu-konserinde-yangin-1070647082.html

Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın: Konsere katılan Bakan Nebati de alandan çıkarıldı

Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın: Konsere katılan Bakan Nebati de alandan çıkarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu tırdaki jeneratör yandı. Çıkan yoğun dumanlar nedeniyle Kurtoğlu sahneden... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T10:17+0300

2023-05-05T10:17+0300

2023-05-05T10:22+0300

yaşam

mersin

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yangın

cengiz kurtoğlu

konser

ak parti

nureddin nebati

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AK Parti Teşkilatı tarafından Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konseri düzenlendi. Konser sırasında teknik malzemelerin bulunduğu tırda jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinden uzaklaştırıldı. Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelenler ise dağıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230501/tuzlada-yuk-gemisinde-yangin-1070422527.html

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mersin, tarsus, yangın, cengiz kurtoğlu, konser, ak parti, nureddin nebati