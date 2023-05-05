https://sputniknews.com.tr/20230505/cengiz-kurtoglu-konserinde-yangin-1070647082.html
Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın: Konsere katılan Bakan Nebati de alandan çıkarıldı
Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın: Konsere katılan Bakan Nebati de alandan çıkarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu tırdaki jeneratör yandı. Çıkan yoğun dumanlar nedeniyle Kurtoğlu sahneden... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T10:17+0300
2023-05-05T10:17+0300
2023-05-05T10:22+0300
yaşam
mersin
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yangın
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konser
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AK Parti Teşkilatı tarafından Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konseri düzenlendi. Konser sırasında teknik malzemelerin bulunduğu tırda jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinden uzaklaştırıldı. Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelenler ise dağıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230501/tuzlada-yuk-gemisinde-yangin-1070422527.html
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mersin, tarsus, yangın, cengiz kurtoğlu, konser, ak parti, nureddin nebati
mersin, tarsus, yangın, cengiz kurtoğlu, konser, ak parti, nureddin nebati
Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın: Konsere katılan Bakan Nebati de alandan çıkarıldı
10:17 05.05.2023 (güncellendi: 10:22 05.05.2023) Abone ol
Mersin'in Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu tırdaki jeneratör yandı. Çıkan yoğun dumanlar nedeniyle Kurtoğlu sahneden inerken, Bakan Nureddin Nebati de bölgeden uzaklaştırıldı.
AK Parti Teşkilatı tarafından Tarsus ilçesinde Cengiz Kurtoğlu konseri düzenlendi.
Konser sırasında teknik malzemelerin bulunduğu tırda jeneratör kaynaklı yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinden uzaklaştırıldı.
Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelenler ise dağıldı.