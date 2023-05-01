https://sputniknews.com.tr/20230501/tuzlada-yuk-gemisinde-yangin-1070422527.html

Tuzla'da yük gemisinde yangın

Tuzla'da yük gemisinde yangın

Tuzla'da tersanesinde bakıma alınan yük gemisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 01.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-01T11:42+0300

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türkiye

yangın

istanbul

tuzla

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Tuzla Tersaneler Bölgesi'ndeki özel bir tersanede bakıma alınan yük gemisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, gemide maddi hasara yol açtı.Öte yandan tersanenin güvenlik görevlilerinin, basın mensuplarının görüntü almasını engellediği anlar kameralara yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230429/kirklarelinde-kimya-ve-entegre-atik-tesisinde-yangin-cikti-1070347231.html

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