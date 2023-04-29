https://sputniknews.com.tr/20230429/kirklarelinde-kimya-ve-entegre-atik-tesisinde-yangin-cikti-1070347231.html

Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı

Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. 29.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-29T09:36+0300

2023-04-29T09:36+0300

2023-04-29T09:36+0300

türkiye

türkiye

kırklareli

lüleburgaz

katı atık tesisi

yangın

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Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

türkiye

kırklareli

lüleburgaz

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türkiye, kırklareli, lüleburgaz, katı atık tesisi, yangın