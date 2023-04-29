https://sputniknews.com.tr/20230429/kirklarelinde-kimya-ve-entegre-atik-tesisinde-yangin-cikti-1070347231.html
Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı
Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor. 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T09:36+0300
2023-04-29T09:36+0300
2023-04-29T09:36+0300
türkiye
türkiye
kırklareli
lüleburgaz
katı atık tesisi
yangın
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Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kırklareli, lüleburgaz, katı atık tesisi, yangın
türkiye, kırklareli, lüleburgaz, katı atık tesisi, yangın
Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.