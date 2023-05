https://sputniknews.com.tr/20230505/cebiden-tff-baskani-buyukeksiye-mhk-baskanini-degistirmek-yerine-kendiniz-gidebilirsiniz-1070661529.html

Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye: MHK başkanını değiştirmek yerine kendiniz gidebilirsiniz

Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye: MHK başkanını değiştirmek yerine kendiniz gidebilirsiniz

Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Büyükekşi’yi gelecek federasyon seçimlerinde desteklemeyeceğini söyleyerek, "Tutup MHK başkanı değiştirmek yerine kendiniz... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T13:45+0300

2023-05-05T13:45+0300

2023-05-05T13:45+0300

spor

ahmet nur çebi

galatasaray

troller

linç

beşiktaş

mehmet büyükekşi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/16/1044790732_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_2a9637633667268da24c4bc06dec8aec.jpg

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Vodafone Park’ta basın toplantısı düzenledi.‘Ali Şansalan maçta da takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı’Sözlerine geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray derbisi öncesi yapılacak hakem atamasına yönelik konuşulanlara değinerek başlayan Başkan Çebi, şunları kaydetti:‘Hakaret, tehdit ve şantajla yürüyorsanız biz bunları kabul etmeyiz’Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Serhan Çetinsaya’ya yönelik bir linç kampanyası yürütüldüğünü de dile getirerek, "Maç bittikten sonra sosyal medyada insanların yazdığı şeyler olduğunu biliyoruz. Asbaşkanım Serhan Çetinsaya’nın açıklaması keşke olmasaydı dediğimiz bir açıklamaydı. Ancak daha bizler hiçbir şeye müdahale etme şansı bulamadan bir linç kültürüyle anında düğmeye basılarak benim Asbaşkanıma yapılan tehditler kabul edilemez. Önce her ikisini birbirinden ayırmayı beceremezsek işin içinden çıkamayız. Hakaret, tehdit ve şantajla yürüyorsanız ve bunları siz yaptırıyorsanız biz bunları kabul etmeyiz. Benim şahsıma da Hatayspor ve Gaziantep maçlarına ilişkin bir linç kültürü vardı bunları başlatan da Galatasaray’ın trol hesaplarıydı. Serhan Çetinsaya’ya yapılanları da yine aynı hesaplar yaptı. Bunları kullanan yöneticiler bilmelidir ki bu hesapları başkası tarafından satın alınıp kendilerine kullanılmasından kurtulamayacaklardır" şeklinde konuştu.‘Okları genç bir çocuğa ve aile dostunuza yönelttiniz’Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, Serhan Çetinsaya’nın babası Süleyman Çetinsaya ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin ise şunları söyledi:‘Ali Koç’la olan ilişkimiz, Koç ailesiyle olan ilişkimiz değildir’Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan’ın; 'Muhtemelen sponsorluk gelirleri ve kişisel ticari ilişkilerinin getirdiği sorumlulukla kendilerini, gayri ihtiyari, karşı kıyının savunuculuğuna fazlasıyla kaptırmış haldeler ki Koç yönetiminin tutumuyla ilgili yaptığımız yorumlara böyle can siperane tepkiler veriyorlar' açıklamalarına atıfta bulundu:‘Fenerbahçe ve Galatasaray maşallah koalisyonun en kralını uygulamayı bilir’Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bir koalisyon içinde olduğuna yönelik söylemlere de tepki gösteren siyah-beyazlıların başkanı, "Bir de bir 'koalisyon' bir lafı var, Dursun Özbek başkanımızın. Ne koalisyonu? Eğer bir koalisyonda söz edeceksek, asıl koalisyon sizin aranızda var. Depremden ligden çekilmek zorunda kalan iki güzide kulübümüzün puan sistemiyle ilgili alınan kararla alakalı bir koalisyon oldunuz ki ilelebet koalisyon. Birbirinizin menfaatinde el ele yürümeyi biliyorsunuz. Bizi koalisyon görmeniz saygı ve sevgidendir. Neden silinmesi gereken puanlarla ilgili itiraz etmediniz. Fenerbahçe ve Galatasaray maşallah koalisyonun en kralını uygulamayı bilir, yeter ki işlerine gelsin. Biz sadece dostuz. menfaatlerimiz birleşince aynı, birleşmeyince ayrı davranmayı bilmeyiz. Koalisyon hakemler konusunda da var. Hakemler buradan gidiyor, gönderiliyor, bir tek ben itiraz ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray çok güzel koalisyon oluyor. Bunlar geri geliyor, sonra iyi yapıldı, geri geldiler diyorlar. Bir tek ben muhalif oluyorum" açıklamasında bulundu.‘Bu kadar ceza kulübe de yöneticiye de verilmez’Son haftalarda Beşiktaş Kulübü’ne verilen çeşitli cezaların hatırlatılması üzerine Başkan Çebi, "Ceza bir insana bir daha yapma diye verilir. Bunun tek bir sebebi var, biz yaparız, siz uyarsınız, savunmaya hakkınız yok. Burası federasyon, biz sizin ağanınız, biz ne dersek siz onu yaparsınız. Bu kadar ceza kulübe de yöneticiye de verilmez. Kısa sürede 2 milyon TL ceza verildi. Ben Tahkim Kurulu’na gittim. 3 cezanın 1’ini Tahkim kaldırdı, diğerini verdi. Sonra baktım birincisinde Dursun Özbek ve Erden Timur da aynı dosyada varmış. Onların sayesinde benim de cezam kalktı" şeklinde konuştu.‘Kurullar insanların haklarının verildiği ya da yenildiği yerlerdir’Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının bağımsız olması gerektiğine de dikkat çeken Çebi, "MHK ile çözülmeyeceğini bu işin, 20 senedir herkes görüyor ama her gelen yeni TFF yönetimi değişiklik yapıyor. Hep suçlu MHK, TFF’nin hiç suçu yok. MHK’nin değişmesi yetmiyor. Siz hatalı atama yaptıysanız sizin değişmeniz daha faydalı olabilir. TFF başkanının bu konularda yeteri kadar konuları çözebildiğini görmedim. Bu cezalarla hakkımızı aramayacağız diye bir şe yok. Kurulların tarafsız olduğunu göstermek için çok hassas olmalılar. Kurullar insanların haklarının verildiği ya da yenildiği yerlerdir. O kurulların kamuoyunda taraflı hissi oluşursa bu tehlikelidir" açıklamasında bulundu.‘Camia olarak bunu kabul etmiyoruz’Hatayspor ve Gaziantep FK’nin ligden çekilmesinin ardından TFF yönetiminin aldığı kararı adaletli bulmadıklarına vurgu yapan Ahmet Nur Çebi, "Biz 5 puan falan istemiyoruz. UEFA diyor ki bir takım o sene çıkarsa oynamış olduğu bütün maçlar da oynanmamış kabul edilir. Birileri benden daha az deplasmanda gitmiş oluyor. Bir kulüp gelsin desin ki benim içeride oynayacağım iki maçı Beşiktaş’ın hakları açısından dışarıda oynamayı kabul ediyorum. Adaletse o zaman deplasmanları eşitleyelim. Ben Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim. Camia olarak bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.Büyükekşi’ye: Bir daha aday olduğunda da desteklemeyeceğimTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi gelecek federasyon seçimlerinde aday olması halinde desteklemeyeceğini de söyleyen Başkan Çebi, "İyi niyetle çalıştığını kabul ediyorum ama başarılı bulmuyorum. Aday olduğunda desteklemedim, bir daha aday olduğunda da desteklemeyeceğim. Tutup MHK başkanı değiştirmek yerine kendiniz gidebilirsiniz. TFF’nin baştan aşağı değişmesi lazım" dedi.‘TFF başkanlığını şu an düşünmüyorum’Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmayı düşünüp, düşünmediğine yönelik sorulan bir soruyu Çebi, şöyle cevaplandırdı:Dursun Özbek’in 'zengin aile çocukları' söylemine ilişkinDursun Özbek’in; 'Zengin ailelerin çocukları... Biraz daha mütevazı, kibirden yoksun hareket etmelerinde toplum için büyük bir yarar vardır' söylemiyle alakalı da Ahmet Nur Çebi, "Dursun ağabeyi iyi tanıyorum. Bunu ne sebeple söylemiş, 30 yıllık dostunun oğlunu aşağı çekebilmek için söylediği bir ifade. Zenginlik bir suçsa anayasaya koysunlar. Herkesin bir görevi var. Zenginin, fakirin, kadının, erkeğin herkesin yeri olduğu bir yaşam var. Dursun Bey de, oğlu da zengin. O zaman Galatasaray da görev almaması gerekiyor. Erden Timur da zengin. Herkesle ilişkisi var" diyerek sözlerini noktaladı.

https://sputniknews.com.tr/20230426/besiktas-umariz-ki-galatasaray-macinin-hakemi-yapay-zeka-ile-atanacaktir-1070221227.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet nur çebi, galatasaray, troller, linç, beşiktaş, mehmet büyükekşi