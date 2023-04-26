https://sputniknews.com.tr/20230426/besiktas-umariz-ki-galatasaray-macinin-hakemi-yapay-zeka-ile-atanacaktir-1070221227.html
Beşiktaş: Umarız ki Galatasaray maçının hakemi yapay zeka ile atanacaktır
Beşiktaş: Umarız ki Galatasaray maçının hakemi yapay zeka ile atanacaktır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü yapacağı maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T17:06+0300
2023-04-26T17:06+0300
2023-04-26T17:06+0300
spor
beşiktaş
ahmet nur çebi
yapay zeka
fenerbahçe
derbi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/05/1063111218_0:162:1200:837_1920x0_80_0_0_bf869a1dc628eec705a900b782ddc4bf.jpg
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, ‘derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını istediği’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu iddianın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ‘hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları’ yönündeki görüşleriyle de çeliştiği aktarıldı.‘Fenerbahçe ile oynadığımız maça manuel olduğu iddia edilen zeka ile atama yapılmış olsa da...’Galatasaray maçında hakemin yapay zekayla belirlenmesine yönelik taleple ilgili de şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230424/besiktas-galatasaray-derbisi-icin-taraftar-karari-1070103892.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/05/1063111218_0:49:1200:949_1920x0_80_0_0_82c9e140ef730e923b522eb836897bb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, ahmet nur çebi, yapay zeka, fenerbahçe, derbi
beşiktaş, ahmet nur çebi, yapay zeka, fenerbahçe, derbi
Beşiktaş: Umarız ki Galatasaray maçının hakemi yapay zeka ile atanacaktır
Abone ol
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü yapacağı maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, ‘derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını istediği’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu iddianın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ‘hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları’ yönündeki görüşleriyle de çeliştiği aktarıldı.
‘Fenerbahçe ile oynadığımız maça manuel olduğu iddia edilen zeka ile atama yapılmış olsa da...’
Galatasaray maçında hakemin yapay zekayla belirlenmesine yönelik taleple ilgili de şu ifadelere yer verildi:
"Her ne kadar Fenerbahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka(!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır. Umarız ki pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin, hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir."