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Beşiktaş: Umarız ki Galatasaray maçının hakemi yapay zeka ile atanacaktır
Beşiktaş: Umarız ki Galatasaray maçının hakemi yapay zeka ile atanacaktır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü yapacağı maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
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ahmet nur çebi
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, ‘derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını istediği’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu iddianın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ‘hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları’ yönündeki görüşleriyle de çeliştiği aktarıldı.‘Fenerbahçe ile oynadığımız maça manuel olduğu iddia edilen zeka ile atama yapılmış olsa da...’Galatasaray maçında hakemin yapay zekayla belirlenmesine yönelik taleple ilgili de şu ifadelere yer verildi:
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beşiktaş, ahmet nur çebi, yapay zeka, fenerbahçe, derbi
beşiktaş, ahmet nur çebi, yapay zeka, fenerbahçe, derbi

Beşiktaş: Umarız ki Galatasaray maçının hakemi yapay zeka ile atanacaktır

17:06 26.04.2023
© AASpor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, attığı golün ardından sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile 30 Nisan Pazar günü yapacağı maçı yönetecek hakemin yapay zekayla atanmasını talep etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, ‘derbiye hakem Ali Şansalan'ın atanmasını istediği’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu iddianın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ‘hakemlerin yapay zekayla maçlara atandıkları’ yönündeki görüşleriyle de çeliştiği aktarıldı.

‘Fenerbahçe ile oynadığımız maça manuel olduğu iddia edilen zeka ile atama yapılmış olsa da...’

Galatasaray maçında hakemin yapay zekayla belirlenmesine yönelik taleple ilgili de şu ifadelere yer verildi:
"Her ne kadar Fenerbahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka(!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır. Umarız ki pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin, hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir."
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