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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı
Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı. İl Güvenlik Kurulu ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak.Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:VIP 100: 7.500TLVIP 101-126: 6.250TLKapalı Üst: 1.400TL
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı

12:07 24.04.2023 (güncellendi: 12:15 24.04.2023)
© AABeşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© AA
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Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı. İl Güvenlik Kurulu ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:
VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
Kapalı Üst: 1.400TL
1.
Kategori: 2.500TL
2.
Kategori: 2.350TL
3.
Kategori: 1.900TL
4.
Kategori: 1.650TL
5.
Kategori: 1.500TL
6.
Kategori: 1.250TL
7.
Kategori: 475TL
8.
Kategori: 450TL
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