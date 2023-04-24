https://sputniknews.com.tr/20230424/besiktas-galatasaray-derbisi-icin-taraftar-karari-1070103892.html
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı
Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı. İl Güvenlik Kurulu ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T12:07+0300
2023-04-24T12:07+0300
2023-04-24T12:15+0300
spor
galatasaray
beşiktaş
taraftar
derbi
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İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak.Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:VIP 100: 7.500TLVIP 101-126: 6.250TLKapalı Üst: 1.400TL
https://sputniknews.com.tr/20230423/senol-gunes-oyunculari-gelistirecegiz-basarili-olamayanlari-degistirecegiz-1070067697.html
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galatasaray, beşiktaş, taraftar, derbi
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için taraftar kararı
12:07 24.04.2023 (güncellendi: 12:15 24.04.2023) Abone ol
Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçın bilet fiyatları açıklandı. İl Güvenlik Kurulu ise Beşiktaş-Galatasaray derbisine deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın biletleri, 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de satışa sunulacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle: