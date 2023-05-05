https://sputniknews.com.tr/20230505/bozdagdan-economiste-tepki-turkiyenin-cumhurbaskanini-washington-yahut-da-londra-secmeyecek-1070658440.html

Bozdağ'dan Economist'e tepki: 'Türkiye'nin cumhurbaşkanını Washington yahut da Londra seçmeyecek'

Bozdağ'dan Economist'e tepki: 'Türkiye'nin cumhurbaşkanını Washington yahut da Londra seçmeyecek'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, The Economist dergisinin Erdoğan'ı hedef almasına tepki gösterdi ve "Türkiye'nin cumhurbaşkanını ve milletvekilini Washington yahut... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T13:12+0300

2023-05-05T13:12+0300

2023-05-05T13:12+0300

2023 türkiye seçimleri

adalet bakanlığı

adalet bakanı

bekir bozdağ

türkiye

the economist

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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Bozdağ, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.The Economist dergisinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığının hatırlatılması üzerine Bozdağ, Türkiye'deki seçimlerin sadece Türk halkı tarafından değil, yurt dışında da yakından takip edildiğini söyledi.Bozdağ, yabancı devlet başkanlarının, basın mensuplarının, çok sayıda çevrenin Türkiye'deki seçimlere müdahale veya seçmenlerin tercihlerini etkilemek için değişik davranışlar ortaya koyduğuna işaret ederek, The Economist'in de onlardan biri olduğunu kaydetti.Başka dergiler ve gazetelerin de zaman zaman benzer haberler yapıp, benzer manşetler attığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:'Kumpasa destek verdiğini itiraf etmiş oldu'Adalet Bakanı Bozdağ'a, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı canlı yayında kendisi hakkında bazı kayıtların ortaya çıkacağını söylediği ve "17-25 Aralık sürecinde de sahte ses kayıtları yaptılar" ifadesini kullandığı hatırlatıldı.Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu yıllar sonra da olsa Cumhurbaşkanı'mıza iftira etmiş olduğunu, Cumhurbaşkanı'mıza bir kumpasın kurulmuş olduğunu 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu, o kasetlerin de bir kumpas olduğunu ve kurmaca olduğunu açıkça itiraf etmiş oldu. Ama bir şey daha yaptı, kendinin de o süreçte bu kumpasın neticeye varması için bilerek veya bilmeyerek bu kumpasa destek verdiğini itiraf etmiş oldu." dedi.Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarını TBMM'de dinlettiğini, "Benimle ilgili böyle kasetler çıksa saniye durmam, bırakırım" dediğini hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:'Yarın yazışmaların hepsini Türkiye kamuoyuyla paylaşacağım'Muhalefetin, "bir hakimin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiası hatırlatılan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:Muhalefete, iddiasına ilişkin belgeleri göstermesi çağrısında bulunan Bakan Bozdağ, bu açıklamaların terör örgütü PKK'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini gizleme amacı taşıdığı için yapıldığını belirtti.Bozdağ, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230505/erdogandan-economist-dergisine-tepki-milli-iradeye-parmak-sallayanlara-izin-vermeyecegiz-1070645689.html

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adalet bakanlığı, adalet bakanı, bekir bozdağ, türkiye, the economist, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu