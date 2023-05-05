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ABD'de Kovid-19'la mücadele sürecini yöneten CDC Direktörü istifasını sundu
ABD'de Kovid-19'la mücadele sürecini yöneten CDC Direktörü istifasını sundu
ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, haziran sonunda kurumdan ayrılmak üzere istifa... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T22:25+0300
2023-05-05T22:25+0300
koronavirüs
kovid-19
abd
dr. rochelle walensky
koronavirüs
joe biden
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc)
disease control and prevention (cdc)
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Kovid-19 salgını sürecini idare etmek üzere iki yıldır CDC Direktörlüğü yapan Walensky, bugün ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, "Salgının karanlık günlerini geride bırakmak, CDC'yi ve halk sağlığını çok daha iyi ve güvenilir bir yere taşımak amacıyla talebiniz üzerine bu rolü üstlendim" ifadesini kullandı.Walensky, bu süreçte halk sağlığı adına yaptıklarından bahsederek "Kovid-19 halk sağlığı acil durumunun sona ermesi, ülkemiz için, halk sağlığı için ve CDC Direktörü olarak görev süremde çok büyük bir geçişe işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.Biden da Walensky'nin istifası üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "(Walensky) CDC'nin Direktörü olarak, nesilde bir kez görülen bir salgının ön saflarında yer alan karmaşık bir organizasyonu dürüstlük ve bütünlükle yönetti" dedi.Walensky'nin kuruma katkılarından bahseden Biden, kendisine iyi dileklerini iletti.CDC Direktörü Walensky, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak. Kovid-19'un uluslararası halk sağlığı acil durumu sona erdiDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün, Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmuştu.DSÖ verilerine göre, aralık 2019'da başlayan Kovid-19 yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde 765 milyon 222 bin 932 doğrulanmış Kovid-19 vakası kaydedildi.Kovid-19 nedeniyle 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "halk sağlığı acil durumu" ilan edilmişti.ABD'de Kovid-19 kaynaklı ulusal acil durum 11 Mayıs'ta sona erecek.
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kovid-19, abd, dr. rochelle walensky, koronavirüs, joe biden, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc), disease control and prevention (cdc)
kovid-19, abd, dr. rochelle walensky, koronavirüs, joe biden, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), abd hastalıkları kontrol ve önleme merkezi (cdc), disease control and prevention (cdc)

ABD'de Kovid-19'la mücadele sürecini yöneten CDC Direktörü istifasını sundu

22:25 05.05.2023
© AFP 2023Dr. Rochelle Walensky
Dr. Rochelle Walensky - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023
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ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, haziran sonunda kurumdan ayrılmak üzere istifa etti.
Kovid-19 salgını sürecini idare etmek üzere iki yıldır CDC Direktörlüğü yapan Walensky, bugün ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, "Salgının karanlık günlerini geride bırakmak, CDC'yi ve halk sağlığını çok daha iyi ve güvenilir bir yere taşımak amacıyla talebiniz üzerine bu rolü üstlendim" ifadesini kullandı.
Walensky, bu süreçte halk sağlığı adına yaptıklarından bahsederek "Kovid-19 halk sağlığı acil durumunun sona ermesi, ülkemiz için, halk sağlığı için ve CDC Direktörü olarak görev süremde çok büyük bir geçişe işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Biden da Walensky'nin istifası üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "(Walensky) CDC'nin Direktörü olarak, nesilde bir kez görülen bir salgının ön saflarında yer alan karmaşık bir organizasyonu dürüstlük ve bütünlükle yönetti" dedi.
Walensky'nin kuruma katkılarından bahseden Biden, kendisine iyi dileklerini iletti.
CDC Direktörü Walensky, 30 Haziran'da görevinden ayrılacak.

Kovid-19'un uluslararası halk sağlığı acil durumu sona erdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün, Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurmuştu.
DSÖ verilerine göre, aralık 2019'da başlayan Kovid-19 yaklaşık 7 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Dünya genelinde 765 milyon 222 bin 932 doğrulanmış Kovid-19 vakası kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "halk sağlığı acil durumu" ilan edilmişti.
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ulusal acil durum 11 Mayıs'ta sona erecek.
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
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DSÖ: Kovid artık küresel sağlık acil durumu değil
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