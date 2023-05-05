https://sputniknews.com.tr/20230505/dso-kovid-artik-kuresel-saglik-acil-durumu-degil-1070674534.html

DSÖ: Kovid artık küresel sağlık acil durumu değil

DSÖ: Kovid artık küresel sağlık acil durumu değil

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, 3 yıldan uzun süredir milyonlarca insanı öldüren, ekonomik yıkıma yol açan ve eşitsizlikleri derinleştiren... 05.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-05T16:33+0300

2023-05-05T16:33+0300

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koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un 'küresel sağlık acil durumu oluşturmasının sona erdiğini' ilan etti. Kovid'in artık DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olan Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu oluşturmadığını açıklamaktan memnuniyetini ifade eden Tedros, 'pandeminin acil durum evresi bitse de Kovid'in bitmediği' uyarısını ihmal etmedi. DSÖ Başkanı, pandeminin 'en az 20 milyon insanı öldürdüğü' tahminini paylaştı ki, bu, resmi tahminin yaklaşık 3 katı.DSÖ'nün Kovid için ilk kez en yüksek alarm seviyesini verdiği 30 Ocak 2020'den beri küresel sağlık uzmanlarından oluşan panel üç ayda bir yapılan toplantılarda etiketi uygulamayı devam ettirmişti. DSÖ'nün Kovid'i pandemi ilan etmesi Mart 2020'yi bulmuştu.

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2023

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