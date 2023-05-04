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https://sputniknews.com.tr/20230504/vezneciler-kedisi-patatese-kopek-saldirtan-kisiye-hayvan-konulu-kitap-okuma-cezasi-1070613812.html
Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırtan kişiye 'hayvan konulu kitap okuma' cezası
Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırtan kişiye 'hayvan konulu kitap okuma' cezası
Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen ‘Patates’ isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan kişi hakkında karar açıklandı... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T16:54+0300
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türkiye
patates
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köpek
kitap
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Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen ‘Patates’ isimli kediye 19 Kasım 2022 günü pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan suça sürüklenen çocuk Ş.A. hakkında karar açıklandı.İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ş.A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya katılan avukatı Enise Bozatlı ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı da katıldı.Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı köpeğin hangi ırk olursa olsun kendiliğinden saldırgan davranışlarda bulunacağı konusunda bilimsel bir görüş olmadığını söyleyerek “Dosyada 2 mağdur hayvan olduğu görüşünü destekleyen bir karar talep ediyoruz. Suça sürüklenen çocuğun köpeğin saldırgan olduğu yönündeki beyanlarının dikkate alınmamasını talep ederiz” dedi. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin de dosyaya bilimsel mütalaa sunduğu öğrenildi.Kararını açıklayan mahkeme, Ş.A.’nın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ‘bir ev hayvanını öldürme’ suçu sabit olduğundan önce 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Ardından Ş.A.’nın yaş küçüklüğü dikkate alınarak cezasında indirim uygulanarak 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme cezada takdiri indirim uygulayarak suça sürüklenen çocuk Ş.A.’nın neticeten 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Öte yandan mahkeme Ş.A.’nın 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına ve 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu denetimli serbestliğin verdiği bir kitabı okumakla yükümlü kılınmasına da karar verildi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2022 günü meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ş.A.'nın olay tarihinde Fatih ilçesi Vezneciler Metro Durağı'nda yaşayan kedinin üzerine Pitbull cinsi köpeği salarak parçalatmak suretiyle ölmesine sebep olduğu belirtilmişti. İddianamede incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde SSÇ'nin köpeği kedi üzerine gönderdiğinin açık şekilde görüldüğü kaydedilmişti. Ş.A. iddianamede yer verilen ifadesinde olay günü köpeğinin kendi iç güdüsüyle kediye saldırdığını, suçlamayı kabul etmediğini belirtirken, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. İddianamede tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde SSÇ'nin hayvanı kasten öldürmesi eyleminin Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç oluşturduğu açıklanmıştı. Suça sürüklenen çocuk Ş.A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230104/vezneciler-kedisi-patatese-kopek-saldirttigi-one-surulen-kisiye-hapis-istemi-1065375964.html
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patates, kedi, köpek, kitap, vezneciler, hayvan, kitap okuma
patates, kedi, köpek, kitap, vezneciler, hayvan, kitap okuma

Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırtan kişiye 'hayvan konulu kitap okuma' cezası

16:54 04.05.2023 (güncellendi: 16:57 04.05.2023)
© İHAVezneciler Metro Durağı'nın sembolü haline gelen 'Patates' isimli kedi
Vezneciler Metro Durağı'nın sembolü haline gelen 'Patates' isimli kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© İHA
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Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen ‘Patates’ isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan kişi hakkında karar açıklandı. Kararda Ş.A.’nın 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu denetimli serbestliğin verdiği bir kitabı okumakla yükümlü kılınmasına hükmedildi.
Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen ‘Patates’ isimli kediye 19 Kasım 2022 günü pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan suça sürüklenen çocuk Ş.A. hakkında karar açıklandı.
İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ş.A. ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya katılan avukatı Enise Bozatlı ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı da katıldı.
Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı köpeğin hangi ırk olursa olsun kendiliğinden saldırgan davranışlarda bulunacağı konusunda bilimsel bir görüş olmadığını söyleyerek “Dosyada 2 mağdur hayvan olduğu görüşünü destekleyen bir karar talep ediyoruz. Suça sürüklenen çocuğun köpeğin saldırgan olduğu yönündeki beyanlarının dikkate alınmamasını talep ederiz” dedi. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin de dosyaya bilimsel mütalaa sunduğu öğrenildi.
Kararını açıklayan mahkeme, Ş.A.’nın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde ‘bir ev hayvanını öldürme’ suçu sabit olduğundan önce 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Ardından Ş.A.’nın yaş küçüklüğü dikkate alınarak cezasında indirim uygulanarak 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme cezada takdiri indirim uygulayarak suça sürüklenen çocuk Ş.A.’nın neticeten 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması ise geri bırakıldı.
Öte yandan mahkeme Ş.A.’nın 3 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına ve 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu denetimli serbestliğin verdiği bir kitabı okumakla yükümlü kılınmasına da karar verildi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2022 günü meydana gelen olay anlatılmıştı.
İddianamede, suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Ş.A.'nın olay tarihinde Fatih ilçesi Vezneciler Metro Durağı'nda yaşayan kedinin üzerine Pitbull cinsi köpeği salarak parçalatmak suretiyle ölmesine sebep olduğu belirtilmişti. İddianamede incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde SSÇ'nin köpeği kedi üzerine gönderdiğinin açık şekilde görüldüğü kaydedilmişti.
Ş.A. iddianamede yer verilen ifadesinde olay günü köpeğinin kendi iç güdüsüyle kediye saldırdığını, suçlamayı kabul etmediğini belirtirken, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
İddianamede tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde SSÇ'nin hayvanı kasten öldürmesi eyleminin Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç oluşturduğu açıklanmıştı. Suça sürüklenen çocuk Ş.A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Kedi Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
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'Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırttığı öne sürülen kişiye hapis istemi
4 Ocak, 14:48
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