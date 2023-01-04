https://sputniknews.com.tr/20230104/vezneciler-kedisi-patatese-kopek-saldirttigi-one-surulen-kisiye-hapis-istemi-1065375964.html

'Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırttığı öne sürülen kişiye hapis istemi

'Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırttığı öne sürülen kişiye hapis istemi

İstanbul Vezneciler metro istasyonunda pitbull cinsi köpeği saldırtarak bir kedinin ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi hakkında dava açıldı. Şüphelinin 2... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T14:48+0300

2023-01-04T14:48+0300

2023-01-04T14:48+0300

türkiye

vezneciler

kedi

saldırı

köpek

hapis istemi

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İstanbul'da Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen 'Patates' isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan kişi hakkında iddianame hazırlandı. NTV'de yer alan habere göre, dosyada ise şüphelinin eliyle köpeğe kediyi işaret ettiği güvenlik kamerası kayıtlarına yer verildi. Savcılık 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.2 ay önce Vezneciler durağında çalışanların ve görevlilerin beslediği kedi, pitbull saldırısı sonrası yaralanmış ve veterinerdeki çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Zanlı köpeğin içgüdüsel olarak saldırdığını iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221124/kopek-saldirisina-ugrayan-vezneciler-metrosunun-kedisi-patatesten-aci-haber-1063802238.html

türkiye

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vezneciler, kedi, saldırı, köpek, hapis istemi