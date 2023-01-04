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'Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırttığı öne sürülen kişiye hapis istemi
'Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırttığı öne sürülen kişiye hapis istemi
İstanbul Vezneciler metro istasyonunda pitbull cinsi köpeği saldırtarak bir kedinin ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi hakkında dava açıldı. Şüphelinin 2... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T14:48+0300
2023-01-04T14:48+0300
türkiye
vezneciler
kedi
saldırı
köpek
hapis istemi
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İstanbul'da Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen 'Patates' isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan kişi hakkında iddianame hazırlandı. NTV'de yer alan habere göre, dosyada ise şüphelinin eliyle köpeğe kediyi işaret ettiği güvenlik kamerası kayıtlarına yer verildi. Savcılık 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.2 ay önce Vezneciler durağında çalışanların ve görevlilerin beslediği kedi, pitbull saldırısı sonrası yaralanmış ve veterinerdeki çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Zanlı köpeğin içgüdüsel olarak saldırdığını iddia etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221124/kopek-saldirisina-ugrayan-vezneciler-metrosunun-kedisi-patatesten-aci-haber-1063802238.html
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vezneciler, kedi, saldırı, köpek, hapis istemi
vezneciler, kedi, saldırı, köpek, hapis istemi

'Vezneciler kedisi Patates'e köpek saldırttığı öne sürülen kişiye hapis istemi

14:48 04.01.2023
© TwitterKedi Patates
Kedi Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© Twitter
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İstanbul Vezneciler metro istasyonunda pitbull cinsi köpeği saldırtarak bir kedinin ölümüne neden olduğu öne sürülen kişi hakkında dava açıldı. Şüphelinin 2 yıl 8 aya kadar hapis istendi.
İstanbul'da Vezneciler Metro Durağı’nın sembolü haline gelen 'Patates' isimli kediye pitbull cinsi köpek saldırtarak ölmesine neden olan kişi hakkında iddianame hazırlandı.
NTV'de yer alan habere göre, dosyada ise şüphelinin eliyle köpeğe kediyi işaret ettiği güvenlik kamerası kayıtlarına yer verildi. Savcılık 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti.
2 ay önce Vezneciler durağında çalışanların ve görevlilerin beslediği kedi, pitbull saldırısı sonrası yaralanmış ve veterinerdeki çabalara rağmen hayatını kaybetmişti. Zanlı köpeğin içgüdüsel olarak saldırdığını iddia etmişti.
Kedi Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
YAŞAM
Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti
24 Kasım 2022, 17:12
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