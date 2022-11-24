https://sputniknews.com.tr/20221124/kopek-saldirisina-ugrayan-vezneciler-metrosunun-kedisi-patatesten-aci-haber-1063802238.html

Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti

Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti

Bir köpek tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Vezneciler Metro Durağı'yla özdeşleşen kedi 'Patates' hayatını kaybetti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-24T17:12+0300

2022-11-24T17:12+0300

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kedi

patates

yaşam

köpek

saldırı

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Vezneciler Metro Durağı'nın popüler kedisi 'Metro Minnağı' olarak tanınan Patates isimli kedi saldırıya uğramıştı. Aktarılana göre 19 Kasım gecesi bir kişi Pitbull köpeğini kullanarak kediye saldırıda bulundu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Hayvan Hakları Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Patates' adlı kedinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-yasayan-26-yasindaki-kedi-dunyanin-en-yasli-kedisi-rekorunu-kirdi-1063796913.html

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kedi, patates, köpek, saldırı