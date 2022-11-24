https://sputniknews.com.tr/20221124/kopek-saldirisina-ugrayan-vezneciler-metrosunun-kedisi-patatesten-aci-haber-1063802238.html
Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti
Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti
Bir köpek tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Vezneciler Metro Durağı'yla özdeşleşen kedi 'Patates' hayatını kaybetti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T17:12+0300
2022-11-24T17:12+0300
2022-11-24T17:21+0300
kedi
patates
yaşam
köpek
saldırı
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Vezneciler Metro Durağı'nın popüler kedisi 'Metro Minnağı' olarak tanınan Patates isimli kedi saldırıya uğramıştı. Aktarılana göre 19 Kasım gecesi bir kişi Pitbull köpeğini kullanarak kediye saldırıda bulundu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Hayvan Hakları Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Patates' adlı kedinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-yasayan-26-yasindaki-kedi-dunyanin-en-yasli-kedisi-rekorunu-kirdi-1063796913.html
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kedi, patates, köpek, saldırı
kedi, patates, köpek, saldırı
Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti
17:12 24.11.2022 (güncellendi: 17:21 24.11.2022) Abone ol
Bir köpek tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Vezneciler Metro Durağı'yla özdeşleşen kedi 'Patates' hayatını kaybetti.
Vezneciler Metro Durağı'nın popüler kedisi 'Metro Minnağı' olarak tanınan Patates isimli kedi saldırıya uğramıştı. Aktarılana göre 19 Kasım gecesi bir kişi Pitbull köpeğini kullanarak kediye saldırıda bulundu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Hayvan Hakları Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Patates' adlı kedinin hayatını kaybettiği duyuruldu.