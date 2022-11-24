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Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti
Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti
Bir köpek tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Vezneciler Metro Durağı'yla özdeşleşen kedi 'Patates' hayatını kaybetti. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T17:12+0300
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kedi
patates
yaşam
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Vezneciler Metro Durağı'nın popüler kedisi 'Metro Minnağı' olarak tanınan Patates isimli kedi saldırıya uğramıştı. Aktarılana göre 19 Kasım gecesi bir kişi Pitbull köpeğini kullanarak kediye saldırıda bulundu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Hayvan Hakları Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Patates' adlı kedinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-yasayan-26-yasindaki-kedi-dunyanin-en-yasli-kedisi-rekorunu-kirdi-1063796913.html
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kedi, patates, köpek, saldırı
kedi, patates, köpek, saldırı

Köpek saldırısına uğrayan Vezneciler metrosu kedisi Patates hayatını kaybetti

17:12 24.11.2022 (güncellendi: 17:21 24.11.2022)
© TwitterKedi Patates
Kedi Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
© Twitter
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Bir köpek tarafından uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan Vezneciler Metro Durağı'yla özdeşleşen kedi 'Patates' hayatını kaybetti.
Vezneciler Metro Durağı'nın popüler kedisi 'Metro Minnağı' olarak tanınan Patates isimli kedi saldırıya uğramıştı. Aktarılana göre 19 Kasım gecesi bir kişi Pitbull köpeğini kullanarak kediye saldırıda bulundu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İÜHF) Hayvan Hakları Kulübü'nden yapılan açıklamada 'Patates' adlı kedinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
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