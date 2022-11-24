https://sputniknews.com.tr/20221124/ingilterede-yasayan-26-yasindaki-kedi-dunyanin-en-yasli-kedisi-rekorunu-kirdi-1063796913.html
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki kedi, dünyanın en yaşlı kedisi rekorunu kırdı
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki kedi, dünyanın en yaşlı kedisi rekorunu kırdı
İngiltere'nin Orpington şehrinde yaşayan Flossie isimli bir kedi, Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi' unvanıyla girdi. 24.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-24T14:42+0300
2022-11-24T14:42+0300
2022-11-24T14:43+0300
yaşam
kedi
guinness
guinness rekorlar kitabı
dünya rekoru
yaşlı
ingiltere
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Sokakta geçirdiği yılların ardından Vicki Green isimli bir kadın tarafından sahiplenilen 26 yaşındaki Flossie, yaşıyla dünya rekoru kırdı.Sahibi tarafından 'harika bir kedi' olarak tanımlanan Flossie'nin insan ömrüne tekabül eden yaşı 120. Duyma engelli olan ve görme kabiliyeti gün geçtikçe zayıflayan kedi, buna rağmen sahibine ilgi göstermek ve onunla oyun oynamaktan geri kalmıyor. "Onu ilk gördüğümde özel bir kedi olduğunu anlamıştım" diyen Green, yine de kedisinin bir dünya rekoru kıracağını tahmin etmediğini dile getiriyor.Daha önce de yaşlı kedilere baktığını söyleyen Green, "Flossie oldukça sevecen ve oyun oynamayı çok seviyor. Kaç yaşında olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, bu özellikle sevimli bir özellik" diyor.Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan bilgi notunda, Flossie'nin Merseyside Hastanesi yakınlarında diğer kedilerle birlikte yaşarken hastane çalışanlarından biri tarafından keşfedilip sahiplenildiği belirtiliyor.Sağlık çalışanının Flossie ile birlikte geçirdiği 10 yılın ardından hayatını kaybettiği, ardından kız kardeşine verilen kedinin burada da 14 yıl geçirdiği kaydedildi.
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kedi, guinness, guinness rekorlar kitabı, dünya rekoru, yaşlı, ingiltere
kedi, guinness, guinness rekorlar kitabı, dünya rekoru, yaşlı, ingiltere
İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki kedi, dünyanın en yaşlı kedisi rekorunu kırdı
14:42 24.11.2022 (güncellendi: 14:43 24.11.2022) Abone ol
İngiltere'nin Orpington şehrinde yaşayan Flossie isimli bir kedi, Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi' unvanıyla girdi.
Sokakta geçirdiği yılların ardından Vicki Green isimli bir kadın tarafından sahiplenilen 26 yaşındaki Flossie, yaşıyla dünya rekoru kırdı.
Sahibi tarafından 'harika bir kedi' olarak tanımlanan Flossie'nin insan ömrüne tekabül eden yaşı 120.
Duyma engelli olan ve görme kabiliyeti gün geçtikçe zayıflayan kedi, buna rağmen sahibine ilgi göstermek ve onunla oyun oynamaktan geri kalmıyor. "Onu ilk gördüğümde özel bir kedi olduğunu anlamıştım" diyen Green, yine de kedisinin bir dünya rekoru kıracağını tahmin etmediğini dile getiriyor.
Daha önce de yaşlı kedilere baktığını söyleyen Green, "Flossie oldukça sevecen ve oyun oynamayı çok seviyor. Kaç yaşında olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, bu özellikle sevimli bir özellik" diyor.
Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan bilgi notunda, Flossie'nin Merseyside Hastanesi yakınlarında diğer kedilerle birlikte yaşarken hastane çalışanlarından biri tarafından keşfedilip sahiplenildiği belirtiliyor.
Sağlık çalışanının Flossie ile birlikte geçirdiği 10 yılın ardından hayatını kaybettiği, ardından kız kardeşine verilen kedinin burada da 14 yıl geçirdiği kaydedildi.